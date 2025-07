Sport, memoria e comunità: a Petacciato il Memorial Davide Sciarretta e Ivan Vincenzi

PETACCIATO. Domenica 13 luglio 2025, dalle ore 16 alle 22, lo Stadio Comunale “Marchesi Battiloro” di Petacciato sarà il palcoscenico della seconda edizione del Memorial “Davide Sciarretta e Ivan Vincenzi”, un evento sportivo e umano che vuole rendere omaggio a due giovani petacciatesi che hanno lasciato un segno profondo nella comunità, grazie alla loro passione per lo sport, alla lealtà e allo spirito di amicizia che li ha sempre contraddistinti.

In realtà, questo evento è nato lo scorso anno, quando era intitolato al solo Davide Sciarretta, scomparso l’anno precedente. Il memorial, infatti, si chiamava allora “Trofeo Sciarry”. Purtroppo, alla perdita di Davide si è aggiunta quella del Maestro di Arti Marziali Ivan Vincenzi. Per questo motivo oggi il memorial porta entrambi i nomi, uniti non solo da un forte legame di amicizia ma anche dalla comune passione calcistica a tinte rossonere.

A organizzare l’evento sono:

ASD C8 Petacciato

Inter Club Petacciato “Mare Neroazzurro”

Milan Club Petacciato “Ivan e Davide”

con il patrocinio del Comune di Petacciato.

La manifestazione sarà impreziosita da un momento particolarmente significativo: la cerimonia ufficiale di intitolazione del campo sportivo, a conferma del desiderio della comunità di conservare viva la memoria di Davide e Ivan.

La giornata si aprirà con un mini-torneo dedicato ai bambini, che si affronteranno in tre gare (dalle 16:00 alle 18:00), anticipando l’attesissimo triangolare serale riservato agli adulti, che vedrà protagoniste le squadre:

Milan Club Petacciato “Ivan e Davide”

Inter Club Petacciato “Mare Neroazzurro”

ASD C8 Petacciato

Le partite del triangolare inizieranno alle ore 18:30 e promettono spettacolo, emozioni e, soprattutto, un forte messaggio di coesione e amicizia attraverso lo sport.

A raccontare la giornata, tra cronaca e interviste, sarà il giornalista Michele Trombetta, con la collaborazione di TermoliOnLine.

Un evento che unisce memoria, sport e comunità, e che vuole essere un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di valori autentici e duraturi.