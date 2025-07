Torna la rassegna “Il Cinema e le Stelle”

TERMOLI. Dal 13 luglio al 17 agosto “Il Cinema e le Stelle”, organizzato da “Silent Tribe”, in collaborazione con il Comune di Termoli.

Proiezioni di film di successo che si terranno in cinque quartieri della città.

Film a proiezione gratuita che si terranno nei quartieri di San Pietro, Difesa Grande, nel quartiere Sant’Alfonso, a Porticone e Colle della Torre.

“Il Cinema e le Stelle” nasce alcuni anni fa come iniziativa per l’Estate termolese e con l’idea di portare tale forma di spettacolo in modo itinerante nei quartieri della città, in modo da offrire a tutti la possibilità di partecipare, rivitalizzando e valorizzando nel corso dell’estate anche le aree periferiche.

Tutte le proiezioni si terranno a partire dalle ore 21.

Di seguito l’elenco dei film in programmazione:

13 luglio

“Volevo un figlio maschio”

con Enrico Brignano

Quartiere San Pietro e Paolo (parcheggio chiesa)

20 luglio

“Kung fu panda 4” – animazione

Quartiere Difesa Grande (anfiteatro)

27 luglio

“Un mondo a parte”

Con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Quartiere Sant’Alfonso (parchetto)

10 agosto

“The fall guy” – azione commedia

Con Ryan Goslin e Emily Blunt

Quartiere Porticonen (traversa bar Via Firenze)

17 agosto

Bob Marley “One love” musical

Quartiere Colle della Torre (Caffè dei poeti).