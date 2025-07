‘Tra parole e immagini’, a Termoli il libro di Stefania Romito e Ylenia Paladino

Venerdì 4 luglio 2025 la città di Termoli ospiterà la doppia presentazione del libro Tra Parole e Immagini – Viaggio nella creazione artistica e letteraria, pubblicato da Passerino Editore e scritto a quattro mani dalla giornalista e scrittrice Stefania Romito e dalla docente e artista Ylenia Paladino.

Il primo appuntamento si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, alla presenza del Vicesindaco Michele Barile, che porterà i saluti istituzionali. L’evento sarà seguito dalla stampa locale e rappresenta un’occasione di confronto e riflessione sul valore dell’arte e della cultura nella contemporaneità.

Il secondo incontro si terrà nel pomeriggio, presso l’Auditorium (ex PAM, piano superiore), dalle ore 17:00 alle ore 18:15, e sarà aperto dal Consigliere Comunale e docente Maurizio Santilli, che offrirà un intervento introduttivo.

Tra Parole e Immagini è molto più di un saggio. È un’opera che unisce la potenza della scrittura alla profondità dell’arte visiva. Un libro che non si limita a essere letto, ma si vive, si contempla e si attraversa, come un territorio interiore dove la parola scritta incontra l’immagine pittorica per dar vita a una riflessione intensa sulla comunicazione artistica contemporanea.

Stefania Romito – giornalista, scrittrice, presidente dell’Associazione culturale Ophelia’s Friends Cultural Projects – propone un’analisi limpida e ispirata della relazione millenaria tra parola e immagine, capace di coniugare estetica, pensiero critico e sentimento poetico.

Al suo fianco, Ylenia Paladino – docente di “Discipline Plastiche e Scultoree” e di “Discipline Grafiche e Pittoriche” – impreziosisce l’opera con una visione pittorica che supera il ruolo illustrativo, trasformando ogni pagina in un’esperienza sensoriale e riflessiva.

Il libro è un inno alla libertà creativa, un invito a riscoprire l’immaginazione come forma di rivoluzione, la natura come maestra invisibile e il silenzio come origine del pensiero artistico. Una pubblicazione che si pone come tappa fondamentale nei percorsi artistici e intellettuali delle due autrici, offrendo un dialogo vivo tra linguaggi, forme e sensibilità.

A chiusura dell’evento pomeridiano, tutti i presenti saranno invitati a un momento conviviale, con un brindisi offerto a base di prosecco rosato, per celebrare insieme l’arte e la bellezza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.