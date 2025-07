Tutto pronto per la Notte Fucsia: Serena Brancale è l’ospite d’onore

MONTENERO DI BISACCIA. Tutto pronto per la Notte Fucsia, l’appuntamento estivo più atteso dell’anno che, domenica 20 luglio a partire dalle ore 19 in Piazza della Libertà, trasformerà il centro cittadino in un’esplosione di colori, musica, sorrisi e divertimento.

L’evento è stato pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età in una festa collettiva, che celebra la bellezza e la voglia di stare insieme, di condividere emozioni e colori, in compagnia di tanta bella musica.

La serata prenderà il via a partire dalle ore 19:00 con attività, giochi e animazioni per bambini, mentre gli adulti potranno deliziarsi con prodotti tipici locali e da altre specialità proposte dagli operatori del territorio e dalla vivace area street food, allestita per l’occasione.

Ospite d’onore dell’evento sarà la talentuosa Serena Brancale, artista poliedrica e amatissima, che porterà sul palco il suo “Anema e Core Tour 2025”! Il concerto live, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 21:30 e promette di accendere il cuore dei fan con un’esibizione energica e vivace, ma allo stesso tempo raffinata e coinvolgente; pop, jazz, soul, influenze elettroniche R&B e musica italiana d’autore, scalderanno il pubblico in uno spettacolo unico.

Ma la festa non finirà qui: al termine del concerto, infatti, il centro cittadino continuerà a vibrare grazie alle performance musicali diffuse che animeranno l’intera piazza, con gruppi musicali e Dj Set pronti a far ballare e divertire il pubblico fino a tarda sera.

L’Appuntamento, organizzato dal Comune di Montenero di Bisaccia in sinergia con la Pro Loco Frentana, è il frutto di un lungo lavoro di programmazione, oltre che della passione e della voglia di regalare un’edizione davvero speciale della Notte Fucsia 2025: l’impegno è quello di garantire una manifestazione curata nei minimi dettagli, capace di valorizzare il territorio e di offrire un’esperienza unica a residenti e ospiti che arriveranno numerosi dai centri limitrofi.

Vi aspettiamo quindi domenica 20 luglio a Montenero di Bisaccia, per vivere insieme una serata indimenticabile, all’insegna della musica, del divertimento e dello stare insieme in allegria: indossate qualcosa di colore fucsia e preparatevi a lasciarvi travolgere dalla musica di Serena Brancale e dalla magia di questa Estate Montenerese 2025!