Un cammino di fede tra Morrone e Salle per il beato Roberto

MORRONE DEL SANNIO. Un ponte di fede e amicizia che si rinnova, nel segno della devozione al Beato Roberto da Salle. Anche quest’anno, la comunità di Morrone del Sannio si prepara a partecipare al pellegrinaggio in Abruzzo, in programma venerdì 18 luglio 2025, per onorare il Beato la cui morte è avvenuta proprio nel borgo molisano.

La giornata rappresenta un momento sentito e condiviso, che rafforza il legame spirituale e culturale tra i Comuni di Morrone del Sannio e di Salle (PE), dove sarà celebrata la Messa Solenne e la processione per le vie del paese, alla presenza dei fedeli, delle autorità civili e religiose.

Il programma prevede:

Ore 6:30 : partenza da Morrone (Chiesa Maddalena)

: partenza da Morrone (Chiesa Maddalena) Ore 10 : arrivo a Salle

: arrivo a Salle Ore 11 : Messa Solenne e Processione

: Messa Solenne e Processione Ore 13 : pranzo a sacco

: pranzo a sacco Ore 15 : partenza per il Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino

: partenza per il Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino Ore 16:30 : visita al Santuario

: visita al Santuario Ore 17:30: rientro a Morrone

Una giornata di raccoglimento, spiritualità e condivisione, resa possibile grazie all’impegno del Comitato Festa e alla partecipazione viva della comunità. Per informazioni è possibile contattare Giuseppe Immucci al numero 347.0622186.

Il pellegrinaggio è anche occasione per rinsaldare il gemellaggio tra i due paesi, testimonianza concreta di come la fede possa diventare ponte tra comunità, generazioni e territori. Come ogni anno, un grazie va a chi rende possibile questa esperienza carica di significato.

Beato Roberto, prega per noi.