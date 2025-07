Un viaggio tra storia e fede coi libri di Cavallo e Mammarella

LARINO. Il Lions Club di Larino e l’assessorato comunale alla Cultura della città frentana hanno organizzato una cerimonia per presentare, lunedì 30 giugno scorso, nella sala conferenze del Palazzo Ducale, un volume di Salvatore Primiano Cavallo legato a una corrispondenza intercorsa nel 1735 tra Lesina e Larino, e un saggio di Giuseppe Mammarella sullo scoprimento dei resti mortali del grande navigatore genovese, avvenuto a Santo Domingo nel 1877, alla presenza di un futuro Vescovo di Larino.

Il libro dello studioso lesinese Salvatore Primiano Cavallo, già proposto nella sua città esattamente un mese fa, è frutto di un attento esame (trascrizione integrale, commento e parafrasi) di una lettera scritta nel 1735 dall’Arciprete di Lesina don Vito Trojano al Vescovo di Larino mons. Giovanni Andrea Tria, per informarlo sul culto praticato a Lesina verso i primi due martiri larinesi, Primiano e Firmiano, patroni principali della bella località lagunare fin dal IX secolo.

Il corposo documento, custodito nell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino, ha consentito a Cavallo di porre in evidenza interessanti dati legati alla religiosità del Settecento a Lesina.

“L’Autore – scrive Antonio Fernando Lombardi nella sua pregevole postfazione – tratta nel suo volume un argomento spiritualmente avvincente, che costituisce anche un’impresa storico-archivistica non delle più semplici […]. Ed è un passo, questo, che l’Autore ha saputo compiere, come in altre sue opere, oltre che con amore, anche con umiltà e impegno, pensando e allestendo una pubblicazione singolare, dalla quale tanti studiosi trarranno informazioni […]”.