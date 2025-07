Workshop Muse: un incontro tra musica, cultura e intelligenza artificiale

TERMOLI. Si è svolto con grande successo il 29 giugno 2025, presso l’Auditorium Comunale di Termoli, il workshop organizzato dall’Accademia Rossini, nell’ambito del progetto Muse, finanziato dal Programma Interreg South-Adriatic 2021/2027.

Il progetto, capeggiato dall’Associazione Culturale Rhymers’ Club e realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale “Gioacchino Rossini” (Molise) e il centro albanese “Friends of Music”, ha visto la partecipazione di numerosi relatori internazionali.

Tra gli interventi di rilievo, la diretta dagli Stati Uniti, San Francisco, dello speaker M° Paul Smith, che ha illustrato l’applicazione dell’intelligenza artificiale in musica, tema centrale del workshop.

Il Maestro Domenico Lombardi, organizzatore dell’evento, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.

«Grazie a tutti. In quello splendido Auditorium Comunale abbiamo dato vita ad un grande evento internazionale, dove Termoli è stato di esempio di come fare alta cultura. Sono contento che tutto il pubblico presente abbia apprezzato ed interagito con gli speakers per i loro contenuti di altissimo livello trattati. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e collaborato per la migliore riuscita del Workshop. Un caloroso grazie ai componenti ed ideatori del progetto Muse, finanziato dal Programma Interreg South-Adriatic 2021/2027, che ha come capofila l’Associazione Culturale Rhymers’ Club insieme ai due partners l’Associazione Musicale “Gioacchino Rossini” (Molise) ed il centro “Friends of Music” (Albania). Un grazie speciale all’ Assessorato alla Cultura di Termoli. Un grazie speciale all’assessorato alla Cultura di Termoli per il prezioso sostegno».

Il workshop conferma il ruolo di Termoli come polo di eccellenza culturale e innovazione nella regione Molise.