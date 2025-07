Artisti di strada: con talento tra i turisti e talento, la magia dei “Bobson Project”

TERMOLI. Termoli, tra turisti e talento: la magia dei “The Bobson Project” sul Corso Nazionale.

La scorsa settimana Termoli ha ospitato una delle voci più amate della musica italiana: Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, si è esibito all’Arena del Mare 42°15′ nella sua tappa zero. Filippo è rimasto in città per ben quattro giorni, un po’ per prepararsi allo show, un po’ per godersi Termoli da turista. Chissà, magari passeggiando la sera sul Corso Nazionale, avrebbe potuto fare un incontro speciale…

Eh sì, perché proprio su quel Corso – tra il via vai dei turisti e l’aria d’estate – ho avuto la fortuna di incrociare tre giovanissimi musicisti che mi hanno letteralmente rapito con le note dei loro violini. Un trio straordinario che si esibisce come artisti di strada, ma che meriterebbe di calcare palcoscenici ben più importanti. Il loro nome? “The Bobson Project”.

Serena e Diego sono fratelli, Daniele è un loro amico fidato e compagno d’archi. Vengono da Vasto e, nonostante la giovane età, dimostrano una maturità musicale sorprendente. Accompagnati dai genitori dei due fratelli, suonano insieme con una sinergia che incanta. Con i loro violini trasformano classici della musica in autentici viaggi emotivi, reinterpretandoli in chiave pop senza mai perdere la raffinatezza e l’eleganza del suono orchestrale.

🎻 Una fusione travolgente che ha incollato decine di persone – turisti e termolesi – lì, sul marciapiede, ad ascoltare rapiti fino all’ultima nota.

E mi è venuto in mente quel bel programma condotto da Nek in TV, “Dalla strada al palco”, dove vengono valorizzati proprio quei talenti che spesso passano inosservati, ma che meritano davvero molto di più. Ecco, se Nek avesse fatto un giro su quel Corso, magari si sarebbe fermato anche lui. Magari avrebbe detto: “Questi ragazzi li voglio nel mio show”.

Nel mio piccolo, mi sono sentito un “Nek dei poveri” e ho deciso di dare loro un pizzico di visibilità, perché se la meritano tutta. Perché il talento, quello vero, si riconosce subito. E chiunque abbia avuto il privilegio di ascoltarli a Termoli non potrà che ricordarli:

“Ah, ma questi sono i tre ragazzi con i violini, quelli bravissimi… i The Bobson Project!”

Giovanissimi, sì.

Ma già pronti per i grandi palchi.

Perché?

Semplicemente perché sono davvero bravi.

Michele Trombetta