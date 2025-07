Contro gli incendi: nuova stagione di impegno, al via la “Campagna Aib” 2025

TERMOLI. Loro sono pronti. Con entusiasmo, passione e una nuova sede operativa inaugurata in primavera sul Sinarca, i Vigili del Fuoco Volontari di Termoli si preparano ad affrontare la stagione estiva con un’energia rinnovata. Il tanto atteso via libera è finalmente arrivato con la firma della convenzione AIB – Antincendio Boschivo – sottoscritta con la Regione Molise. Un passo fondamentale, che consente all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (sezione provinciale) di tornare a fare ciò che da sempre è la sua missione prevalente: proteggere il territorio con interventi mirati e professionali contro il fuoco, un nemico che, complice il cambiamento climatico, è sempre più minaccioso e imprevedibile.

Il tema dell’antincendio boschivo oggi è cruciale. “Un tema che brucia in ogni senso” – sottolineano i volontari – non solo per la pericolosità delle fiamme, ma perché impone un cambio di passo nella cultura della prevenzione. È qui che il volontariato entra in campo con il suo ruolo insostituibile. Non ci si improvvisa in questi scenari: servono formazione, addestramento, affiancamento sul campo e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. “Siamo pronti a partire con questa nuova avventura – spiegano ancora dall’associazione – che permetterà a nuovi volontari di fare esperienza e a chi ha già operato in passato di tornare ad offrire il proprio contributo alla collettività. Aiutiamoci tutti, con senso di responsabilità, nel rispetto della natura e del nostro territorio”.

Con l’arrivo dell’estate, la Regione Molise ha ufficialmente dato il via alla Campagna AIB 2025, una strategia complessa e articolata, coordinata dal Servizio regionale di Protezione Civile, per rafforzare ogni fase dell’azione contro gli incendi: dalla previsione alla prevenzione, fino alla lotta attiva. Al centro del sistema c’è la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), con sede a Campochiaro e postazioni replicate a Isernia, attiva 24 ore su 24 durante il periodo di massimo rischio. È il cervello operativo che riceve le segnalazioni e coordina gli interventi in tempo reale, grazie a un lavoro di squadra che coinvolge operai forestali dell’ARSARP, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Nuclei Volontari di Protezione Civile e, ovviamente, le associazioni locali di volontariato.

“Sono uomini e donne di tutte le età – ricordano dall’associazione termolese – che conoscono bene il territorio in cui operano e che possono per questo intervenire in modo rapido ed efficace. Il loro apporto è determinante. Massimo 60 anni per le attività di contrasto diretto al fuoco, ma tutti, giovani e meno giovani, possono dare il proprio contributo. L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni, e anche quest’anno lo sarà. È necessario fare affidamento sul mondo del volontariato anche per il futuro, e speriamo che sempre più giovani si avvicinino a questa attività così preziosa”.

I volontari AIB, prima di entrare in azione, riceveranno una formazione completa: sui rischi, sulle misure di prevenzione, sull’utilizzo dei DPI, sull’impiego corretto e la manutenzione dei mezzi. Un percorso formativo necessario, che non lascia nulla al caso. Perché la lotta agli incendi richiede preparazione e prontezza, ma anche lucidità, sangue freddo e spirito di squadra.

Gli obiettivi della campagna AIB sono molteplici e ambiziosi: dalla tutela del patrimonio naturale e culturale minacciato dalle fiamme, alla protezione delle zone urbane e rurali di interfaccia, fino al coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso campagne informative e strumenti di segnalazione. In caso di incendio boschivo, restano sempre attivi – 24 ore su 24 – il numero verde della SOUP 800.120.021, il centralino 0874 7791, il 1515 del Comando Carabinieri Forestale, il 115 dei Vigili del Fuoco e il numero unico europeo 112.

Il messaggio finale è chiaro e sentito: “In bocca al lupo a noi che ci mettiamo sempre cuore e dedizione. La nostra è una missione, non un semplice compito. E ringraziamo fin da ora tutti i volontari che, con spirito di servizio, sacrificano il proprio tempo libero per difendere i boschi, le colline, le coste e le vite del nostro territorio. Questa è la nostra casa, e la proteggeremo con tutto l’amore possibile”.