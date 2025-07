Da Discovery-Eurosport, la voce del Tour de France e del ciclismo Luca Gregorio: «Il Molise esiste e va pedalato!»

PETACCIATO. Dallo scorso primo luglio i canali 210 e 211 di Sky non trasmettono più Eurosport 1 e 2, qualche giorno dopo è iniziato il tour de France e senza dubbio l’assenza del tandem Luca Gregorio-Riccardo Magrini (e i loro ospiti) è tra i vuoti maggiori (ma possiamo sempre seguirli su Discovery Plus).

Luca Gregorio è un telecronista esplosivo, capace come nessuno di trasmettere l’adrenalina degli arrivi e segue anche tutta l’attività che viene svolta sul territorio italiano, mesi fa parlò del Molise in diretta internazionale, ora arriva dal giornalista Discovery direttamente un messaggio: «Il Molise ESISTE!» e il Molise Trail è da non perdere».

Se c’è una voce capace di far vibrare il cuore di ogni appassionato di ciclismo in Italia, quella è senz’altro quella di Luca Gregorio, telecronista ufficiale del Tour de France su Eurosport. E stavolta, il suo grido non riguarda una tappa epica o un finale mozzafiato, ma il Molise, una regione spesso dimenticata o addirittura ignorata dalla gran parte degli italiani e degli amanti delle due ruote.

Nel suo ultimo messaggio video, Luca Gregorio ha fatto un’affermazione semplice ma potentissima: «Il Molise ESISTE». Non solo, ha raccontato a tutta Italia che il Molise Trail 2025 è un evento serio, autentico, imperdibile per chi ama il gravel, il bikepacking e l’avventura sulle due ruote.

Perché il Molise Trail è un appuntamento da segnare in calendario

Dal 31 ottobre, il Molise Trail ritorna con una sfida che non ha nulla da invidiare alle più rinomate gare e avventure ciclistiche italiane. Con partenza e arrivo da Petacciato, questo evento coinvolge i partecipanti in un percorso mozzafiato sui tratturi, antiche vie storiche che raccontano storie di tempi lontani, immersi in paesaggi genuini e selvaggi.

Luca Gregorio non ha dubbi:

«Il Molise non è un mito, non è una leggenda urbana, è una terra da esplorare, pedalare e amare.»

Iscriversi è una questione di cuore… e di tempismo

Ma attenzione: i posti sono limitati e il Molise Trail non è per chi si iscrive per caso o rimanda sempre a “vediamo più avanti”. Le maglie ufficiali non si stampano all’ultimo minuto e il percorso sui tratturi non si conquista dal divano di casa.

Se sei uno di quelli che ama procrastinare o esitare, Luca Gregorio ti lancia una sfida diretta:

«Prepara la tua bici, smetti di scrollare infinite volte sui social e metti il tuo nome nella lista dei partecipanti. Il Molise ti aspetta, ma non per sempre.»

Un assaggio prima della grande avventura

Per scaldare i motori, il 27 settembre si terrà una social ride, l’occasione perfetta per incontrare altri appassionati, testare il percorso e respirare l’atmosfera del Molise Trail.

Inoltre, ogni iscritto riceverà la guida ufficiale, le tracce GPS aggiornate, informazioni sui campi base e tutti i dettagli per vivere l’esperienza al meglio.

Conclusione: è ora di far sentire la tua voce sul tratturo

Non lasciare che questo evento speciale scivoli via come un sogno rimandato. Come dice Luca Gregorio, la voce ufficiale del ciclismo italiano: “il Molise esiste e va pedalato”.

Iscriviti subito, prendi in mano la tua bici e vieni a conquistare il tratturo dal 31 ottobre. Perché i selfie più belli sono quelli fatti alla fine di una sfida vera, non da chi guarda passivamente.

