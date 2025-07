Decine di uomini e mezzi per domare l’incendio tra Portocannone e Campomarino

CAMPOMARINO. Numeri imponenti quelli che descrivono l’incendio divampato ieri tra Portocannone e Campomarino.

Fino alla serata di ieri, quando per fortuna le fiamme sono state estinte e restava solo del fumo, hanno operato 9 squadre con 3 Aps (Autopompaserbatoio), 2 Abp (Autobotte pompa), 2 fuoristrada con modulo antincendio boschivo e 2 autocarri fuoristrada con modulo antincendio boschivo e l’elicottero partito da Pescara, sempre dei Vigili del fuoco.

Naturalmente, sono stati all’opera anche Carabinieri Forestali, con nucleo di Casacalenda, forze dell’ordine e due pattuglie della Polizia locale di Campomarino, che hanno presidiato la SP 40. L’ampiezza del fronte ha superato i dieci ettari.

Nella serata di ieri, inoltre, Vigili del Fuoco impegnati anche per un incendio in abitazione, a Campomarino, in via Favorita, e per un’autovettura che stava prendendo fuoco, a Nuova Cliternia. Alle squadre del 115 giunge il plauso del comandante della Polizia locale, che ha supportato i vari interventi.