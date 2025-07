Esther Flocco apre la Summer School Aimc a Termoli: formazione e cultura al centro

TERMOLI. Dal 18 al 23 luglio Termoli ospita la National Summer School dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), un appuntamento di rilievo che unisce formazione, spiritualità e valorizzazione del territorio.

Momento centrale del ricco programma sarà il convegno “MAGISTER”, in calendario sabato 19 luglio alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, organizzato dalla sezione locale AIMC con il patrocinio delle istituzioni cittadine.

L’apertura è affidata a Esther Flocco, presidente nazionale AIMC, cui seguiranno numerosi interventi istituzionali:

il sindaco di Termoli Nico Balice ,

, il vescovo della Diocesi Termoli-Larino S.E. Claudio Palumbo ,

, il vicesindaco e assessore a Istruzione e Cultura Michele Barile ,

, la dirigente USR Molise Maria Chimisso ,

, il presidente Fondazione AIMC Onlus e segretario generale UMEC Giuseppe Desideri ,

, la presidente AIMC Molise Rosa Scalzone ,

, la presidente AIMC di Termoli Emanuela Rampa.

Attesa la relazione della prof.ssa Loredana Perla, presidente della Commissione ministeriale Indicazioni Nazionali e docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Bari, che offrirà prospettive sul ruolo del docente oggi, tra tradizione, autorevolezza e complessità educativa.

Il convegno sarà arricchito dalle letture di Antonella Pacifico e moderato da Stefano Leone.

L’intera Summer School si presenta come un’occasione di confronto tra educatori cattolici provenienti da varie regioni, alternando approfondimenti pedagogici, laboratori tematici e scoperta del territorio.

Venerdì 18 luglio : benvenuto e presentazione dei lavori.

: benvenuto e presentazione dei lavori. Sabato 19 : mattinata libera e nel pomeriggio il convegno “MAGISTER”.

: mattinata libera e nel pomeriggio il convegno “MAGISTER”. Domenica 20 : celebrazione eucaristica al Santuario di San Timoteo e laboratorio “ Educare nell’epoca delle fragilità ”, sull’approccio HYGGE , tra empatia, fiducia e coraggio, seguito da un aperitivo al Lido Il Pirata .

: celebrazione eucaristica al e laboratorio “ ”, sull’approccio , tra empatia, fiducia e coraggio, seguito da un . Lunedì 21 : mini-crociera alle Isole Tremiti con visita alle grotte marine.

: con visita alle grotte marine. Martedì 22 e mercoledì 23 : laboratori pedagogici come “ Abitare le parole ” e Digital CreativTeach , momenti di coaching educativo e attività culturali nel Borgo Antico.

: come “ ” e , momenti di coaching educativo e attività culturali nel Borgo Antico. Mercoledì 23: saluto finale e check-out.

La presenza di autorevoli personalità del panorama educativo e istituzionale, insieme al clima di scambio, rende questa Summer School AIMC un evento di primo piano per la formazione degli insegnanti e per il rilancio del ruolo educativo della scuola italiana, confermando Termoli come città aperta alla cultura e all’innovazione educativa.