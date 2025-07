TERMOLI. Quattro giovani promesse aggregate alla prima squadra giallorossa per la stagione 2025-2026.

La società punta forte sui talenti del territorio. Saranno Michele Iacovetta, Alessandro Caruso, Valerio Buttari e Cristiano Torti i quattro giovanissimi che si alleneranno con la prima squadra, gettando le basi per un progetto ambizioso di crescita e valorizzazione dei giovani.

Michele Iacovetta – Attaccante, classe 2005

Un talento già affermato a livello giovanile: 30 gol tra Under 17, rappresentativa Lega Pro e Primavera del Campobasso. Ha vestito anche la maglia del Foggia Primavera e, al primo anno da Under in Serie D, ha collezionato 30 presenze e 1 gol.

Alessandro Caruso – Mezz’ala, classe 2007

Termolese DOC, nella scorsa stagione ha totalizzato 34 presenze in Eccellenza Molise tra campionato e Coppa Italia, segnando 4 gol. Già 8 volte convocato in prima squadra nelle scorse stagioni, ha partecipato al Torneo delle Regioni U19 e alla Rappresentativa Nazionale Dilettanti U19 sotto età.

Valerio Buttari – Difensore centrale, classe 2003

Un profilo solido e con esperienza: 3 stagioni nel settore giovanile del Pescara Calcio, 2 con il Teramo e debutto in Serie D a soli 17 anni con l’Avezzano, con cui ha anche vinto il campionato di Eccellenza.

Cristiano Torti – Portiere, classe 2007

Estremo difensore con un curriculum già importante: ha difeso i pali di Colleferro, Accademia Frosinone, Frosinone Calcio e Nazionale U14, per poi proseguire con Lodigiani, Urbe Tevere U17 Élite e Guidonia Montecelio Juniores Nazionali.

Un investimento convinto sul futuro, con l’obiettivo di costruire una prima squadra sempre più legata al territorio e ai suoi giovani talenti.