Il Termoli Calcio 1920 tra riconferme e nuovi arrivi: prende forma la rosa giallorossa

TERMOLI. Fino a pochi giorni fa, tra i tifosi del Termoli Calcio serpeggiava un po’ di preoccupazione. Nessuna novità ufficiale, nessun movimento evidente: l’apparente immobilismo aveva acceso qualche malumore. Ma ecco che, quasi all’improvviso, sul profilo Facebook ufficiale della società giallorossa iniziano ad arrivare i primi segnali concreti: il Termoli si muove. Eccome se si muove.

Mister Fulvio D’Adderio, confermato sulla panchina giallorossa, giorno dopo giorno comincia a vedere delinearsi il quadro tecnico della squadra che affronterà il prossimo campionato. Alcune partenze pesanti sono già state archiviate, ma tra riconferme importanti e innesti di qualità, l’organico comincia a prendere forma con nomi interessanti e profili già pronti a dire la loro

Le riconferme

Dopo la salvezza dello scorso anno, la società ha deciso di ripartire da alcune certezze:

Filippo Magnani

Daniel Hysaj

Christian Galdo

Rosario Cancello

Andrea Tracchia

Pierpaolo Colarelli

Giocatori che già conoscono l’ambiente e possono rappresentare lo zoccolo duro su cui costruire il nuovo Termoli.

I nuovi arrivi

Ed ecco anche i primi colpi di mercato messi a segno dalla società giallorossa:

Giordano Bardeggia (attaccante, classe 2000): vanta 50 presenze in Serie D e 10 gol. Nella scorsa stagione ha realizzato 16 reti in 28 partite con l’Urbino, laureandosi capocannoniere del girone di Eccellenza Marche.

Gerardo Iannaccone (portiere, classe 2006): 22 presenze in Serie D tra Ischia e Francavilla, con 9 clean sheet all’attivo.

Francesco Toffolo (mediano/mezzala, classe 2007): prodotto del vivaio dell’Udinese, poi alla Triestina in Primavera 3. Già convocato in prima squadra.

Diego De Risio (terzino, classe 2007): 30 presenze in Eccellenza, 3 gol e 8 assist. Presenze nel Torneo delle Regioni e convocazione nella Nazionale U19.

Mohamed Thiane (centrocampista, classe 2006): 38 presenze in Primavera 3, 14 in Serie D e 1 in Serie C, con 4 gol e 6 assist all’attivo tra Fossombrone e Vis Pesaro.

Gianmarco Antonacci (terzino sinistro, classe 2001): 80 presenze in Serie D e 30 in Serie C con Monopoli e Foggia, 4 gol e 5 assist.

Un mercato tutt’altro che fermo

Alla luce di questi movimenti, appare chiaro che parlare di una squadra “ferma sul mercato” sia oggi fuori luogo. Lavori in corso, sì, ma con una direzione ben precisa. Il direttore sportivo De Filippis sa perfettamente dove intervenire per consegnare a mister D’Adderio una squadra competitiva e strutturata, capace di non soffrire fino all’ultima giornata come accaduto nella stagione passata.

La campagna di rafforzamento non è finita, ma il Termoli Calcio ha già cominciato a mandare segnali chiari: la voglia di riscatto c’è, e si sta trasformando in fatti concreti.