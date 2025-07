“Io camminerò per te”: la promessa mantenuta sul Cammino di Santiago

Quando l’amicizia supera ogni barriera, anche quella della distanza e della disabilità.

TERMOLI. Umberto non ha mai messo piede sul Cammino di Santiago. Eppure, lo ha percorso tutto, tappa dopo tappa, chilometro dopo chilometro. Lo ha vissuto nel cuore, nei muscoli tesi di chi camminava per lui, nei respiri affannati e nel rumore ritmico di un bastone che batteva sulla terra. Perché c’è più di un modo per viaggiare. E, a volte, il viaggio più profondo è quello che si compie da seduti, ma non da soli.

Tutto è iniziato con un semplice caffè, una chiacchierata tra amici. Piero era andato a trovare Umberto, costretto sulla carrozzina (ma mai fermo nell’animo) per via di lesioni multiple al midollo spinale, per parlare del più e del meno, come si fa tra amici di vecchia data. Tra un sorso e l’altro, è emerso un desiderio comune, uno di quelli che fanno brillare gli occhi e sospirare: fare il Cammino di Santiago.

“Per me è solo un sogno infranto”, ha confessato Umberto, lasciando che la voce si incrinasse e gli occhi si facessero lucidi. È in quel momento che Piero ha preso una decisione che avrebbe cambiato le cose: “Umberto, lo farò io. Lo farò per me e per te. Camminerò per entrambi, te lo prometto”.

Una promessa vera, non solo parole dette per consolazione. E così, Piero è partito da Saint-Jean-Pied-de-Port, in Francia, alle porte dei Pirenei, dando inizio a un viaggio di 910 chilometri, suddiviso in 37 tappe, attraversando pioggia, sole, vento, fango e persino neve. Ogni giorno, prima di mettersi in cammino, agganciava il cellulare all’imbracatura dello zaino e avviava una videochiamata con Umberto che si collegava puntualmente dalla sua carrozzina. Un appuntamento quotidiano che nessuna distanza avrebbe mai potuto interrompere.

Camminavano insieme, anche se lontani. Umberto osservava il paesaggio scorrere sullo schermo, si immedesimava nei passi di Piero, ascoltava il suo respiro affaticato, sentiva il bastone battere sul selciato, il fruscio delle foglie, il rumore della pioggia che batteva contro la giacca. “Non sempre parlavamo,” racconta, “perché volevo lasciargli i suoi spazi… e io avevo i miei. Ma ero lì, presente, ogni giorno”.

Il viaggio si è trasformato in qualcosa di più di un semplice cammino: è diventato un atto d’amore, di fratellanza e di libertà condivisa. In quelle 37 tappe, i due amici hanno incontrato persone provenienti da ogni angolo del mondo – dalla Corea alla Svezia, dal Giappone alla Russia, dalla Germania alla Cina, dall’Australia alle Filippine, dal Canada alla Svizzera, dall’Inghilterra al Portogallo, passando per Danimarca, Italia e Spagna – e ognuno portava con sé una storia, un motivo, un sogno. E Piero, ogni volta, raccontava anche quello di Umberto, portandolo simbolicamente in spalla come un compagno invisibile, ma presente. E ogni volta, il saluto era sempre lo stesso, universale, semplice: “Buen Camino”.

“Ogni giorno non vedevo l’ora di mettermi sulla mia carrozzina e connettermi con lui”, confessa Umberto. “In quei momenti, ero libero. Libero di camminare, di esplorare, di essere parte del mondo. Non mi sentivo più limitato, ma partecipe di qualcosa di immenso.”

In uno dei luoghi più simbolici e toccanti del Cammino, la Cruz de Hierro, Piero aveva un compito speciale: portare e deporre una lettera scritta da Umberto e Amelia, sua moglie, la donna che ogni giorno gli cammina accanto anche quando le gambe non possono farlo più, presenza silenziosa e instancabile che ha saputo trasformare la cura in forza e l’amore in resistenza.

Non era un semplice foglio di carta, ma una preghiera, un gesto d’amore, un affidamento intimo e profondo, rivolto a quella croce solitaria che si erge nei Montes de León, tra migliaia di pietre lasciate dai pellegrini. Pietre che rappresentano i pesi, i dolori, le colpe o i pensieri che si desidera lasciare lungo il cammino, per poter ripartire più leggeri.

Piero non ha lasciato una pietra. Ha lasciato parole. E prima di poggiare quella lettera tra le altre offerte, l’ha letta ad alta voce, lì, nel silenzio dei monti, con la voce spezzata e gli occhi lucidi. Ogni frase risuonava nell’aria, portando con sé tutta la verità di una vita, la gratitudine, la fede, il coraggio. Era come se Umberto e Amelia fossero lì, presenti in ogni parola pronunciata, in ogni pausa trattenuta.

In quel momento, Umberto ha pianto in silenzio, connesso in videochiamata, sapendo che qualcosa di suo era davvero lì, ai piedi di quella croce.

In quell’istante, non c’era più distanza. Era parte viva del Cammino, nel luogo dove si posano i dolori e si invoca la luce, dove i sogni diventano memoria condivisa e speranza concreta. Il Cammino non si è concluso a Santiago, ma è andato oltre, fino alla scogliera di Muxía dopo oltre un mese di cammino quotidiano, dai 20 ai 30 chilometri al giorno. Ma per Umberto, più che una fine, è stato un inizio. L’inizio di una consapevolezza: che l’amicizia vera può andare oltre ogni confine fisico e che i sogni, anche quando sembrano irraggiungibili, possono trovare strade nuove per compiersi.

Per suggellare quell’esperienza, Piero si è persino fatto tatuare una freccia gialla sul polso, simbolo del Cammino e della loro storia.

Una storia che non è solo un tributo a un’amicizia straordinaria, ma un invito a guardare la vita da un’altra prospettiva. A non arrendersi mai all’idea che qualcosa sia impossibile. A credere nel potere delle promesse, dei piccoli gesti quotidiani e nella forza silenziosa dell’empatia.

E a chi vive la disabilità come un limite insormontabile, Umberto lancia un messaggio chiaro:

“Non rinunciate ai vostri sogni. Cercate persone che sappiano camminare anche per voi, ma soprattutto con voi. Io il Cammino l’ho fatto. E lo rifarei altre cento volte”.