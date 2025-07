Largo Trinità gremito, calici alzati e sorrisi ovunque nelle “Notti del Vino”

SAN MARTINO IN PENSILIS. Largo Trinità gremito, calici alzati e sorrisi ovunque: così San Martino in Pensilis ha celebrato sabato 26 luglio la nuova edizione di ‘Città del Vino”, un evento che ha saputo coniugare la qualità dell’enogastronomia locale con il calore della convivialità e la forza della tradizione.

L’iniziativa, promossa dall’ Associazione Culturale Pro Smip, in collaborazione con Città del vino,il Comune di San Martino in Pensilis e con le realtà produttive del territorio, ha trasformato il centro storico in un percorso del gusto, tra stand di vini locali, specialità tipiche della cucina contadina e musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace e accogliente che ha coinvolto centinaia di visitatori, provenienti non solo dal Basso Molise ma anche da fuori regione. Protagonisti della serata sono stati i vini molisani, offerti in degustazione dalle cantine aderenti, accompagnati da piatti preparati con ingredienti a km zero: formaggi, pane casereccio,scrippelle e tanto altro.

Ogni stand ha raccontato una storia fatta di lavoro, passione e legame con la terra. A fare da cornice alla serata, la musica live, che ha animato Largo Trinità fino a tarda notte. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno parlato di una partecipazione oltre le aspettative e di un evento che si conferma, anno dopo anno, come un importante momento di promozione del territorio e delle sue eccellenze. “Serate come questa rafforzano l’identità della nostra comunità e fanno conoscere le nostre bellezze anche al di fuori dei confini regionali” – ha commentato il presidente dell’ Associazione Culturale Pro Smip, Angelo Minieri.

“La risposta del pubblico è stata straordinaria.Ringrazio tutti i volontari, i produttori, i musicisti e i cittadini che hanno reso possibile questa festa”. Con l’evento Le Notti del Vino per “Città del Vino”, San Martino in Pensilis rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle radici contadine e delle tradizioni locali, confermandosi una tappa da non perdere nel panorama delle manifestazioni enogastronomiche molisane.

Viviana De Rosa