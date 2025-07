“L’Arrosticciere in Piazza”: festa di radici, saperi e comunità

PETACCIATO. Giovedì 17 luglio, una serata unica all’insegna della tradizione, dell’identità e della rinascita territoriale.

Nell’incanto di Petacciato, piccolo gioiello affacciato sul mare Adriatico e custode di una storia fatta di uomini coraggiosi e terre laboriose, l’estate 2025 accenderà una luce nuova e vibrante. Un evento fino ad oggi inedito prende forma: “L’Arrosticciere in Piazza”, una manifestazione che non è solo una festa, ma un vero e proprio inno alla memoria, all’aggregazione e all’amore per il territorio.

Quella del 17 luglio non sarà una giornata come le altre. Sarà un momento in cui la piazza di Petacciato si trasformerà in un crocevia di sapori e racconti, di gesti antichi e passioni moderne, di legami profondi tra due regioni, Molise e Abruzzo, vicine nel cuore e nell’anima, unite da un tesoro gastronomico e culturale straordinario: l’arrosticino.

L’arrosticino, nato fra le colline dell’Abruzzo, è molto più di una semplice pietanza. È un rito quotidiano, un gesto di convivialità che parla di tempi lenti, sapienza popolare e profonda conoscenza della natura. La carne di pecora, scelta con cura, infilzata su piccoli bastoncini di legno—spesso di ulivo o sanguinello—viene cotta con maestria su pietre roventi, in un rituale antico che racconta storie di pastori e di albe sulle montagne.

A Petacciato, grazie all’incontro tra l’associazione locale “Il Cuore di Petacciato” e l’associazione abruzzese “L’Arrosticciere in Piazza APS”, quel rito si rinnova e si amplia. Un passaggio simbolico e culturale che porta le radici abruzzesi a fondersi con l’orgoglio molisano, creando un ponte forte e fertile tra due realtà distinte, ma legate da uno spirito affini.

La festa prenderà vita con il calare del sole, quando la luce dolce dell’estate carezzerà le pietre antiche della piazza principale. Sarà allora che l’aroma irresistibile degli arrosticini inizierà a diffondersi, un richiamo capace di radunare famiglie, giovani, anziani, turisti e residenti, tutti accomunati dal desiderio di vivere un momento autentico.

Con Maurizio Varriano a guidare l’evento, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso emozionale che intreccia sapori e parole, storie e musica, antichi mestieri e saperi contemporanei. Uno spettacolo complesso e raffinato che afferma con forza la cultura popolare come patrimonio da coltivare e condividere.

All’appuntamento interverranno figure di rilievo, simbolo della qualità e della vocazione culturale della manifestazione. Tra queste, spicca la presenza di Nunzio Marcelli, noto pastore-filosofo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la cui voce pacata e riflessiva richiama tutti all’importanza di preservare le tradizioni transumanti, ormai riconosciute dall’Unesco. La sua testimonianza infonderà profondità e consapevolezza, ricordando che dietro ogni boccone di arrosticino c’è la fatica, il rispetto per la natura e una storia millenaria.

Saranno inoltre presenti i sindaci di Petacciato e Civitaquana, i quali suggelleranno un patto di fratellanza, un simbolo concreto di gemellaggio culturale e collaborazione territoriale, che guarda al futuro senza perdere di vista le radici.

La serata sarà animata da un ricco programma culturale. I gruppi locali Medulla ASD e Bi Folk, insieme al gruppo folcloristico Terra di Sud, composto da musicisti provenienti da sei paesi diversi, animeranno la piazza con un susseguirsi di danze e ritmi che fondono tradizione e modernità. Sarà un viaggio emozionale tra antichi balli della terra e suoni che raccontano storie di popoli e memorie, capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Gli stand gastronomici offriranno una selezione delle migliori eccellenze del territorio, abbinando l’arrosticino a vini pregiati, dolci tradizionali e prodotti locali di qualità, gloria di due regioni ricche di biodiversità agroalimentare.

L’associazione Karamella curerà con attenzione i tradizionali giochi popolari, riscoprendo così la leggerezza e la gioia dell’infanzia, mentre Arsenico e Vecchi Merletti trasformerà ogni angolo della piazza in un luogo magico, con decorazioni che esaltano l’identità e la bellezza locale.

Nel cuore della manifestazione pulsa un concetto forte: la restanza. Non un immobilismo passivo, ma una scelta consapevole di vivere e crescere nei luoghi che ci hanno formato. In tempi in cui l’abbandono dei borghi e la fuga verso le grandi città sembrano inevitabili, “L’Arrosticciere in Piazza” diventa un segnale luminoso, una testimonianza di come individualità, comunità e memoria possano fondersi in un progetto di sostenibilità culturale e umana.

È un invito a rallentare, a valorizzare il legame con la natura, con la propria storia, con la comunità; un atto di resistenza gentile che costruisce ponti tra passato e futuro, tra generazioni e territori.

Con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Petacciato, questa prima edizione di “L’Arrosticciere in Piazza” mira a diventare un evento riconosciuto e atteso a livello regionale, con ambizioni nazionali. L’idea è quella di creare un modello replicabile che valorizzi le eccellenze locali, promuova il turismo esperienziale e rafforzi l’identità culturale delle comunità.

Questa festa non è solo da vedere o assaggiare, ma da sentire, vivere, respirare. È un’esperienza multisensoriale che coinvolge il gusto deciso dell’arrosticino, il calore di un abbraccio comunitario, il ritmo travolgente della musica popolare, la vista di una piazza che si illumina di sorrisi e luci soffuse, l’odore del mare vicino e del fuoco che cucina.

A Petacciato, il 17 luglio 2025, sarà molto più di una festa: sarà un momento di rinascita culturale, un richiamo alla bellezza e alla significanza di vivere in connessione con la propria terra.

Buon Arrosticciere a tutti!