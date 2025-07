“Maresia”: l’esperienza di soggiorno unica dallo stile raffinato e contemporaneo a Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. E “Maresia”: sembra un’invocazione vacanziera, è l’invito a essere ospiti di una struttura innovativa, che nasce nel cuore di Campomarino lido, sulla costa molisana.

A Campomarino Lido nasce Maresia: un nuovo affittacamere di design, firmato dalla famiglia Balante.

In Piazza Aldo Moro, ha aperto i battenti Maresia, un affittacamere dallo stile raffinato e contemporaneo, nato da un’idea di Rocco Balante e realizzato in società con la madre, Graziella Di Martino. La struttura rappresenta una novità per l’offerta turistica della zona, coniugando comfort, funzionalità e un’estetica ricercata, perfettamente integrata nel contesto marittimo e vacanziero del Lido.

Tutto è nato da un’intuizione semplice ma geniale: riqualificare un ampio locale di famiglia, inutilizzato da tempo, di circa 136 metri quadri, per trasformarlo in una struttura ricettiva moderna e accogliente.

L’idea ha preso forma grazie alla passione e alla competenza di Rocco Balante, giovane architetto laureato al Politecnico di Torino, che ha messo al servizio del progetto tutta la sua creatività e il suo bagaglio tecnico. Dalla progettazione degli spazi interni alla scelta dei materiali, dal design degli arredi – realizzati su misura – fino alla cura maniacale dei dettagli, ogni elemento di Maresia porta la sua firma.

Non si tratta di un bed & breakfast, ma di un affittacamere, quindi una formula più libera e versatile, pensata per chi desidera vivere la vacanza in totale autonomia, ma senza rinunciare a qualità e bellezza. Le camere, ampie e luminose, sono state concepite per rispondere alle esigenze di coppie, famiglie o gruppi di amici. Si contano tre soluzioni principali: una camera matrimoniale (o doppia) essenziale e funzionale, e due camere matrimoniali più grandi che, grazie all’ampia metratura, possono essere trasformate facilmente in quadruple, garantendo così massima flessibilità e rispetto delle normative vigenti in termini di accoglienza turistica.

Ogni ambiente è stato studiato per offrire un’atmosfera di relax e benessere, con arredi su misura, colori tenui, materiali naturali e soluzioni architettoniche che ottimizzano lo spazio senza rinunciare all’eleganza.

Il nome “Maresia” – che evoca il profumo salmastro del mare portato dal vento – racchiude l’anima stessa del progetto: un luogo dove il design incontra la brezza marina, dove l’accoglienza è familiare ma mai banale, dove ogni dettaglio parla di passione, territorio e visione.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 7 luglio, e già in pochi giorni Maresia ha attirato l’interesse e la curiosità di numerosi turisti e residenti, colpiti dalla qualità della proposta e dalla bellezza della struttura. Si tratta di un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, ma anche di imprenditorialità familiare capace di creare valore partendo da risorse esistenti e competenze autentiche.

La società è stata costituita da Rocco e Graziella, che rappresentano la continuità imprenditoriale di famiglia anche in questa nuova avventura. Una scelta coraggiosa e controcorrente, in un momento in cui investire nel turismo richiede determinazione, idee chiare e una visione a lungo termine.

Maresia non è solo un luogo dove dormire, ma una nuova idea di ospitalità a Campomarino Lido. Un piccolo gioiello architettonico che valorizza il territorio e contribuisce a innalzare il livello qualitativo dell’accoglienza. Un progetto che nasce in famiglia e guarda lontano, come la brezza che porta con sé il profumo del mare.

Per prenotazioni e informazioni potete chiamare il recapito telefonico 379.2259099.

Maresia è pronta ad accogliervi per regalarvi un’esperienza di soggiorno unica, tra design, comfort e autenticità, nel cuore del litorale molisano.