Matteo Giangregorio e Michele Colabella: altri due giovani in maglia giallorossa

TERMOLI. Nuova settimana e nuovi movimenti in casa FCD Termoli Calcio 1920.

La società giallorossa continua a lavorare con determinazione sul mercato, investendo su giovani under di prospettiva, pronti a mettersi a disposizione del mister Fulvio D’Adderio. Il tecnico avrà il compito di assemblare questi nuovi innesti secondo la sua visione di gioco, ma una cosa è certa: il Termoli sta costruendo con criterio e convinzione, come dimostrano le operazioni già ufficializzate tra conferme e volti nuovi. In questo primo giorno dell’ultima settimana di luglio, il club ha annunciato altri due importanti innesti. Il primo è Matteo Giangregorio, portiere classe 2006, proveniente dal settore giovanile del Benevento. Con la formazione Under 19 ha collezionato 33 presenze, mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni e parando 5 rigori. Numeri importanti per un ragazzo che si affaccia ora con ambizione nel calcio dei grandi. Il secondo annuncio riguarda il centrocampo, con l’arrivo di Michele Colabella, classe 2003. Il giovane mediano vanta già circa 180 presenze nei campionati di Eccellenza molisana e abruzzese, dove ha vestito le maglie di Ururi, Campodipietra, Turris, Casalbordino e Sulmona. Il suo bottino personale parla di 35 gol e 30 assist, a testimonianza di una spiccata propensione offensiva. La società, anche su indicazioni del tecnico, sembra muoversi con grande attenzione e competenza, in attesa che sia poi il campo a dare le prime risposte. Restate connessi: seguiranno altri aggiornamenti ufficiali da casa FCD Termoli Calcio 1920.