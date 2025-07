Pesca illegale di ricci di mare, stangato pescatore abusivo

TERMOLI. Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva nelle località a più alta vocazione e densità turistica, finalizzati anche alla tutela delle risorse biologiche marine e al contrasto delle attività di pesca abusiva, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli, durante l’espletamento di una crociera notturna, nelle acque prospicienti la spiaggia di Campomarino lido, hanno individuato un soggetto intento alla pesca illegale di ricci.

Al responsabile, sorpreso con circa 1.300 ricci di mare (equivalenti a più di 90 kg), ben oltre i limiti consentiti (50 ricci) nell’ambito della pesca subacquea sportiva-ricreativa, effettuata peraltro in tempo vietato (di notte: dal tramonto all’alba) e soggetto ad una sanzione pecuniaria compresa dai 12.000 ai 50.000 euro, è stata sequestrata l’attrezzatura ed il pescato; quest’ultimo è stato restituito al mare a tutela dell’equilibrio dell’ecosistema marino.

I ricci avrebbero fruttato oltre 2500 euro, qualora commercializzati, interferendo con i canali di approvvigionamento leciti ed alterando le regole della leale concorrenza. La componente Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli assicura 24 ore su 24 la funzione di “Polizia del Mare”, affidata in via esclusiva al Corpo, e costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale di prevenzione e dissuasione da comportamenti illeciti, in favore dell’utenza che fruisce della “risorsa mare”, nonché di tutela dell’ambiente marino.