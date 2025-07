“Spiaggia Abile”: consegnati i kit a residence e lidi balneari

TERMOLI. È iniziata questa mattina la consegna a Termoli dei kit di ausili previsti dal progetto Spiaggia Abile agli stabilimenti balneari della nostra città.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso al mare anche alle persone con disabilità, rendendo il nostro litorale sempre più inclusivo, accogliente e rispettoso del diritto di tutti al benessere e al tempo libero.

I kit, composti da sedie job per la mobilità sulla sabbia e in acqua, passerelle removibili e altri ausili per l’accessibilità, sono stati distribuiti dal Comune di Termoli, con la supervisione dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola. Il proprietario del Residence Pollice e quelli del lido Tricheco e Mistral hanno accolto con entusiasmo il materiale previsto dal progetto, collaborando attivamente alla sua realizzazione

“Termoli sta dimostrando concretamente cosa significhi essere una città per tutti. Con Spiaggia Abile vogliamo garantire dignità, autonomia e piacere della vacanza anche a chi vive condizioni di disabilità. La partecipazione degli stabilimenti balneari, in continuità e sinergia con la Spiaggia Abile che sarà inaugurata il 30 luglio, è un segnale forte di comunità solidale e sensibile”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Silvana Ciciola.

La Spiaggia Abile di Termoli libera e accessibile a tutti, è stata realizzata sul tratto di litorale nord di Termoli, nei pressi del lido Blutuff. Uno spazio pubblico pensato e progettato per eliminare ogni barriera, dove ogni cittadino – senza distinzione – potrà godere del mare in sicurezza.