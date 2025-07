“Temi e traumi”: la mostra di Egidio Perna al Castello Svevo

TERMOLI. All’interno del Castello Svevo, a Termoli, prende forma una mostra che promette di lasciare il segno: “Temi e Traumi” di Egidio Perna, un’esplorazione visiva che va ben oltre l’estetica.

Inaugurata domenica scorsa, 12 luglio, e aperta fino al 20 luglio 2025, l’artista apre le porte del suo mondo interiore, invitando il pubblico a confrontarsi con il linguaggio silenzioso delle emozioni.

L’opera scelta per il manifesto, una composizione astratta di geometrie vivide e tagli cromatici netti, riflette una tensione esistenziale che si scompone e si ricompone nel gesto pittorico.

La cornice storica del Castello aggiunge profondità al messaggio dell’artista, creando un ponte tra la memoria del luogo e quella personale. L’evento, gratuito e aperto al pubblico ogni giorno dalle 19 alle 22, è un’occasione unica per immergersi nell’universo di un autore che trasforma il trauma in espressione e l’introspezione in bellezza.

L’immagine sottostante del borgo antico di Termoli che si specchia sul mare rafforza il senso di appartenenza e di dialogo con il territorio, un elemento centrale nella poetica di Perna.

In un tempo in cui l’arte cerca nuove verità, “Temi e Traumi” ci propone una narrazione autentica, potente e necessaria.