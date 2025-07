Termoli Open Cup: il “Miglio marino” dà spettacolo, grande partecipazione e mare perfetto

TERMOLI. Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della Termoli Open Cup, manifestazione di nuoto in acque libere organizzata dalla FIN Molise, che ha richiamato numerosi atleti da ogni parte d’Italia. A chiudere l’evento è stata la spettacolare gara del Miglio Marino, disputata in condizioni ideali: se nella prima giornata il mare aveva riservato qualche insidia, nella seconda ha offerto uno scenario perfetto, “liscio come una tavola”, come si dice a Termoli, regalando agli atleti un campo gara ideale per una prova veloce e regolare. Circa settanta nuotatori, tra agonisti e master, si sono sfidati lungo il tracciato marino, dando vita a una competizione avvincente e tecnicamente di alto livello. Tra gli agonisti ha brillato Francesco Fasciano, pettorale numero 28, che ha conquistato la vittoria assoluta con un eccellente tempo di 20 minuti, 40 secondi e 9 decimi, confermandosi tra i migliori interpreti della specialità. Nella categoria Master, il più veloce è stato Fabio Pantieri, numero 77, dell’ASD Fanatik Team Forlì (Emilia-Romagna), che ha chiuso in 24 minuti e 15 secondi, imponendosi nella M55 con una prova solida e ben gestita. Sul fronte femminile, a distinguersi è stata la molisana Francesca Bellucci, tesserata per la Hidro Sport SSD ARL, che ha vinto tra le agoniste con il tempo di 21 minuti e 54 secondi, dimostrando talento, resistenza e grande determinazione.

Ottima anche la prestazione della delegata FIN Molise, Amelia Mascioli, che nella categoria Master 45 femminile ha conquistato un eccellente secondo posto con il tempo di 28 minuti e 28 secondi, alle spalle di Margherita Alberani dell’ASD Fanatik Team Forlì, prima con 27 minuti e 9 secondi. Una menzione speciale va ad Alfredo Armando Caruso, categoria Master 65, tesserato per l’H2O Sport CSD Molise, che ha completato il Miglio Marino in 36 minuti e 10 secondi. Cresciuto sotto la guida del decano termolese Antonio Casolino, Caruso ha saputo assorbire l’esperienza e la passione del suo mentore, e oggi dimostra di voler raccoglierne l’eredità con determinazione e spirito sportivo. La sua prova è stata un chiaro segnale della sua crescita e della sua voglia di continuare a migliorarsi.

La Termoli Open Cup si conferma così non solo come un evento sportivo di rilievo, ma anche come un’occasione di promozione del territorio, di aggregazione e di valorizzazione del nuoto in acque libere, disciplina in continua espansione e sempre più apprezzata anche dai non professionisti. Grazie all’impegno dei volontari della FIN Molise e alla collaborazione delle autorità locali, l’evento ha dimostrato che anche una piccola regione può ospitare manifestazioni di grande respiro, capaci di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia.

Michele Trombetta