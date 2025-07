Bando ricerca e sviluppo, Di Lucente: “Segnale importante per il nostro territorio”

CAMPOBASSO. Ha riscosso un successo senza precedenti il Bando PR 2021/2027 – Ricerca e Sviluppo, pubblicato lo scorso 8 maggio e finalizzato a sostenere progetti innovativi sul territorio regionale.

Lo sportello, aperto l’8 luglio alle ore 12:00 e gestito tramite PEC con procedura a sportello, ha registrato una partecipazione straordinaria: in meno di sette ore sono pervenute 23 domande da raggruppamenti di imprese, per un totale di oltre 16,2 milioni di euro richiesti, più del doppio rispetto alla dotazione finanziaria disponibile di 7 milioni di euro.

In conformità a quanto previsto dall’avviso e dal D.lgs 123/98, lo sportello è stato sospeso alle ore 18:30 dello stesso giorno (8 luglio), in quanto le richieste hanno superato abbondantemente la disponibilità finanziaria.

«Si tratta di un segnale importante per il settore della ricerca – ha dichiarato l’assessore regionale Andrea Di Lucente – che testimonia la vivacità e la capacità progettuale del nostro tessuto imprenditoriale.

La Regione conferma il proprio impegno a sostenere e rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, fondamentali per la crescita economica e l’innovazione del territorio.

Procederemo al più presto con la fase istruttoria, al fine di valutare le proposte pervenute e garantire la tempestiva assegnazione delle risorse disponibili».