Boom edilizio in Molise: ma il futuro è a rischio

CAMPOBASSO. Un 2024 a consuntivo con un +5% delle ore lavorate e dei lavoratori iscritti in edilizia in Molise, Pil +0,5% rispetto all’anno precedente (incremento inferiore alla media nazionale, pari allo 0,7%), spesa in conto capitale per opere pubbliche +42,2%, -41,4% i bandi pubblicati.

Lo rivela lo Studio dell’Ance sugli scenari dell’edilizia in Molise, che tratteggia complessivamente un 2024 ancora positivo.

In Molise, il settore delle costruzioni rappresenta oggi:

in termini di investimenti, il 15,1% del PIL regionale ;

; in termini di occupazione, il 34,6% degli addetti dell’industria e l’8,3% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori economici.

Per Ance Molise, il trend sembra mantenersi anche nel 2025, almeno secondo i dati relativi al primo quadrimestre.

Il calo fisiologico, legato al depotenziamento dei bonus edilizi, sarà compensato dai lavori pubblici, trainati soprattutto dal Pnrr, che secondo lo studio avrà un’accelerata.

Sempre secondo il rapporto dell’Ance Nazionale, per il PNRR in Molise:

risulta completato il 22% delle gare pubblicate da novembre 2021;

pubblicate da novembre 2021; il 30% è attualmente in corso ;

; resta ancora da avviare il 48% degli interventi finanziati dal Piano.

Completato il Pnrr e nel 2027 le opere finanziate da altri fondi comunitari, dal 2028 si delinea un periodo di severa incertezza che, senza politiche infrastrutturali adeguate, rischia di vanificare la ripresa avuta in questi ultimi anni.