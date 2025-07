Borse lavoro, il Comune di Termoli offre 45 “opportunità”

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha approvato la propria candidatura all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Molise per ospitare interventi di “Borsa Lavoro/Work Experience” previsti nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Sezione Speciale 1, dedicata al contrasto degli effetti socioeconomici generati dalla pandemia. L’iniziativa mira a promuovere l’occupazione, facilitare l’inclusione di soggetti fragili nel mercato del lavoro e rafforzare la coesione sociale nei territori molisani.

Nel dettaglio, Termoli propone 45 borse lavoro, ciascuna della durata di sei mesi e con un impegno settimanale di 25 ore. I beneficiari saranno selezionati tra soggetti svantaggiati che rientrano in precise categorie: giovani NEET (under 30), disoccupati da almeno sei mesi, persone con disabilità, donne in condizioni di fragilità, over 55, lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività o con redditi molto bassi, e chi risulta iscritto allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015.

Le esperienze lavorative previste si distribuiscono in sette macro aree strategiche:

Transizione digitale della PA (12 borse): comprendono attività come la dematerializzazione degli archivi, supporto agli sportelli telematici Anagrafe e SUAP, supporto agli uffici tecnici e alfabetizzazione digitale per utenti senior.

(12 borse): comprendono attività come la dematerializzazione degli archivi, supporto agli sportelli telematici Anagrafe e SUAP, supporto agli uffici tecnici e alfabetizzazione digitale per utenti senior. Servizi socio-assistenziali e inclusione (1 borsa): con attività di affiancamento presso il centro diurno per disabili.

(1 borsa): con attività di affiancamento presso il centro diurno per disabili. Tutela ambientale e transizione verde (14 borse): interventi di manutenzione su aree verdi, sentieri e parchi urbani, e progetti di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

(14 borse): interventi di manutenzione su aree verdi, sentieri e parchi urbani, e progetti di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio (8 borse): attività legate all’apertura e gestione di biblioteche, musei civici, palestre, palazzetti e altri edifici pubblici.

(8 borse): attività legate all’apertura e gestione di biblioteche, musei civici, palestre, palazzetti e altri edifici pubblici. Rigenerazione urbana e decoro (6 borse): interventi di piccola manutenzione in edifici e spazi comunali.

(6 borse): interventi di piccola manutenzione in edifici e spazi comunali. Protezione civile e resilienza (2 borse): aggiornamento dei piani di emergenza comunali e campagne educative rivolte alla cittadinanza.

(2 borse): aggiornamento dei piani di emergenza comunali e campagne educative rivolte alla cittadinanza. Sport e cittadinanza attiva (2 borse): animazione nei centri estivi, impianti sportivi e organizzazione di eventi ludico-sportivi inclusivi.

Ogni progetto sarà affidato alla responsabilità di dirigenti specifici, selezionati nei rispettivi settori comunali. L’amministrazione ha previsto anche la copertura dei costi connessi agli obblighi normativi, tra cui l’attivazione delle posizioni INAIL, la stipula delle assicurazioni per la responsabilità civile, la formazione sulla sicurezza, le visite mediche preassuntive e la fornitura dei dispositivi di protezione.

Il totale delle risorse regionali disponibili per finanziare l’intervento ammonta a 9.038.400 euro, mentre il Comune di Termoli, in caso di approvazione della candidatura, contribuirà con fondi propri per coprire le spese accessorie richieste.

L’avviso è aperto dal 14 al 24 luglio 2025 e la procedura di selezione è a sportello, il che implica che le candidature saranno valutate in ordine cronologico. Da qui l’urgenza della deliberazione, che la Giunta ha approvato in seduta ufficiale e dichiarato immediatamente esecutiva.

Con questa azione, Termoli si conferma non solo come Comune proattivo nell’ambito delle politiche sociali, ma anche come esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, promuovendo esperienze lavorative che guardano al futuro e alla dignità delle persone.