Clima rovente negli autobus Gtm, il prefetto scrive al Comune di Termoli

TERMOLI. Nel pieno dell’estate molisana, con le temperature che superano frequentemente i limiti della sopportazione, il trasporto pubblico urbano di Termoli si trova al centro di una nuova segnalazione da parte delle principali sigle sindacali del settore: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro.

Con una nota indirizzata alla Prefettura di Campobasso — già trasmessa all’amministrazione comunale e condivisa per conoscenza con gli stessi sindacati — i rappresentanti dei lavoratori denunciavano gravi criticità legate all’effettuazione del servizio.

Al centro delle preoccupazioni vi è l’obsolescenza del parco mezzi urbano, ormai insufficiente ad affrontare le condizioni climatiche estreme dell’attuale stagione. Secondo quanto evidenziato nella segnalazione, la mancanza di impianti di climatizzazione funzionanti su gran parte degli autobus rende i viaggi non solo disagevoli, ma potenzialmente pericolosi per la salute degli utenti e dei lavoratori. Le temperature registrate a bordo dei mezzi, già in condizioni normali difficili da gestire, tendono a superare quelle esterne, creando situazioni di malore, affaticamento e esposizione al rischio termico, soprattutto per gli autisti costretti a turni prolungati e per i passeggeri — spesso anziani o con fragilità — privi di alcuna tutela.

La Prefettura, riconoscendo la gravità della situazione, ha inoltrato la nota al sindaco di Termoli per le opportune valutazioni di competenza, sollecitando una riflessione urgente da parte dell’amministrazione locale sulle misure da adottare. L’auspicio, condiviso dai sindacati e dagli attori istituzionali coinvolti, è che si possa intervenire tempestivamente con azioni concrete: non solo per garantire il ripristino dei sistemi di climatizzazione, ma anche per avviare un piano di rinnovo strutturale del parco mezzi, in linea con le esigenze di sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Questo episodio riaccende il dibattito sullo stato della mobilità pubblica nella città di Termoli e nella provincia di Campobasso, dove le problematiche sembrano ormai croniche. I cittadini e i lavoratori, uniti dalla stessa necessità di spostarsi in condizioni dignitose, attendono risposte. La speranza è che la stagione estiva non si trasformi in un’ulteriore prova di resistenza per chi ogni giorno affida al servizio pubblico il proprio diritto alla mobilità.