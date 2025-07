Dopo lo sciopero alla Itt, Scarati: «Su licenziamenti e sicurezza non abbasseremo mai la guardia»

TERMOLI. Il segretario della Uiltec Molise, Carlo Scarati, ha dichiarato che lo sciopero presso lo stabilimento Itt di Termoli è stato un successo, con un’adesione eccezionale, scaturita dalla percezione di atti di licenziamento “vessatori” e dalla cronica disorganizzazione nel reparto manutenzione e nell’organizzazione generale del sito.

Nonostante l’azienda abbia beneficiato di fondi Zes per espansione e assunzioni, Scarati critica i licenziamenti, che ritiene usati per coprire gravi problemi di sicurezza.

Vengono evidenziati ritmi di lavoro insostenibili e la mancata attenzione alla sicurezza, citando un recente blackout notturno in cui le luci di emergenza non hanno funzionato. Scarati si chiede perché in quel caso non siano state prese misure severe, come il licenziamento del direttore dello stabilimento, responsabile della sicurezza.

L’incontro con la direzione è fissato per il 24 luglio; lo stato di agitazione continua e sono previste ulteriori proteste se le richieste non saranno accolte. I lavoratori licenziati si difenderanno legalmente. Viene inoltre sottolineata l’assenza delle istituzioni, auspicando un loro intervento autonomo.