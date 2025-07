Epaca-Coldiretti: leader Inail per malattie professionali

CAMPOBASSO. Grande affermazione per il patronato Epaca-Coldiretti della provincia di Campobasso, che si conferma leader in ambito nazionale, regionale e provinciale in materia Inail.

Sempre in prima linea nell’assistenza ai cittadini, gli uffici del patronato presenti nella provincia del capoluogo molisano hanno ottenuto l’accoglimento del 55,8% (più di una domanda su due) delle pratiche di malattia professionale presentate all’Inail.

Entrando più nel dettaglio dei numeri, delle 117 domande di malattie professionale accolte dalle sedi INAIL di Campobasso e Termoli, dal primo Gennaio al 30 Giugno di quest’anno, ben 65 sono state patrocinate dal patronato Epaca.

“Questi risultati – ha affermato Leonardo Buonsignore, Responsabile provinciale Epaca-Coldiretti di Campobasso – ci rendono orgogliosi del lavoro che quotidianamente svolgiamo con passione, dedizione e professionalità, frutto di un aggiornamento continuo sulle nuove normative, sempre al servizio di tutte le categorie di lavoratori.

Riprova ne è – ha aggiunto – che l’Epaca non è più solo il patronato di riferimento del settore agricolo ma ha allargato il proprio bacino di utenza anche ad artigiani, lavoratori dipendenti ed infermieri, circostanza questa che ci consente di raggiungere elevate performance e feedback altamente positivi”.

“Ad oggi – ha sottolineato Buonsignore – più di una malattia professionale su due, che viene accolta in provincia di Campobasso, è stata patrocinata dall’Epaca-Coldiretti e le richieste di tali pratiche continuano a pervenire quotidianamente.

Il nostro – ha concluso il responsabile del patronato – è uno staff molto ben rodato, composto da operatori molto qualificati e medici legali convenzionati”.

Il patronato Epaca è presente in tutte le maggiori sedi territoriali della Coldiretti, una capillarità che consente di offrire ai cittadini un servizio diffuso ed efficiente sempre al passo coi tempi.