Ferie, turni e alcune giornate di cassa integrazione: l’estate allo stabilimento Stellantis a Termoli

TERMOLI. La giornata odierna ha visto Stellantis Termoli comunicare importanti novità che influenzeranno le prossime settimane e i mesi a venire, delineando un quadro di fermate produttive e significative riorganizzazioni interne. Con due comunicati aziendali, la direzione ha informato i dipendenti circa le sospensioni dell’attività per le prossime due settimane, la consueta chiusura estiva e modifiche sostanziali all’organizzazione del lavoro a partire da settembre.

La direzione aziendale ha ufficializzato le date della chiusura estiva che interesserà l’intero stabilimento. I motori osserveranno una sospensione dal 1° al 31 agosto 2025 compresi, mentre per i motori Gme – Gse – V6 la fermata è prevista dal 4 al 25 agosto 2025 compresi. Anche per la chiusura estiva, la copertura retributiva sarà assicurata attraverso le stesse modalità previste per la Cigo, ovvero ferie pregresse, permessi e ferie 2025. Anche in questo caso, è contemplata la possibilità di comandare a lavoro personale essenziale per esigenze specifiche, il quale godrà poi di un pari numero di giornate di ferie in altri periodi dell’anno, secondo una programmazione individuale.

Si dettagliano le fermate per la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) previste a breve.

Nello specifico, il mntaggio motori Gse sarà interessato da due periodi di sospensione: dal 22 al 24 luglio 2025 e, successivamente, dal 28 luglio al 1° agosto 2025. Anche il montaggio motori V6 subirà una fermata dal 28 luglio al 1° agosto 2025. Per il personale del Montaggio Motori Gse, la sospensione si estenderà anche al 25 luglio 2025.

Durante queste fermate, la copertura retributiva sarà garantita tramite l’utilizzo di ferie residue degli anni precedenti, permessi in conto ore e ferie dell’anno corrente. È stata ribadita la possibilità di richiamare in servizio il personale strettamente necessario per esigenze tecniche, organizzative o di salvaguardia degli impianti, previa comunicazione individuale.

Infine, modifiche all’organizzazione del lavoro che entreranno in vigore dal 1° settembre 2025. A partire da tale data, il Montaggio Motori Gse passerà a un regime di 10 turni, una variazione che potrebbe implicare un ripensamento delle dinamiche lavorative all’interno del reparto. Contestualmente, l’intera area della manutenzione passerà a un sistema di 20 turni.