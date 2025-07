Fermo pesca 2024: chiuso il portale per l’inoltro delle istanze

TERMOLI. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che la procedura “Fermo Pesca” per l’inoltro delle istanze relative al riconoscimento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, per l’annualità 2024 è conclusa.

Il portale dedicato è stato chiuso alle 23:59 del 4 luglio 2025. Risultano pervenute 4.240 istanze.

Ai sensi del Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 è possibile inviare eventuali variazioni relative esclusivamente ai codici Iban già inseriti, entro il 15 luglio 2025.

Sono pervenute 110 richieste di informazioni e chiarimenti attraverso il canale di posta elettronica dedicato, regolarmente evase.

L’Ufficio procederà all’istruttoria delle istanze secondo quanto previsto dal già menzionato Decreto interministeriale.