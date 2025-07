TERMOLI. Fumata nera sul vertice a tre Comune-Gtm-Uilt.

In data odierna, presso la sede del Comune di Termoli, si è svolto l’incontro convocato dalla Prefettura di Campobasso nell’ambito della seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata nei confronti della società GTM Srl, con l’obiettivo di evitare una conclusione negativa del procedimento.

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Termoli, l’Assessore ai Trasporti Enrico Miele e il dirigente Ulisse Fabbricatore; per la UILTrasporti Molise erano presenti il Coordinatore Regionale e Provinciale Stefano Marinelli, Nicola Gabriele Scafa e il rappresentante sindacale aziendale Luigi Faccone; per la GTM Srl hanno preso parte la dirigente amministrativa Cinzia Maciariello e il Direttore d’Esercizio Sandro De Rosa. Durante la riunione, UILTrasporti Molise ha presentato proposte concrete e costruttive, finalizzate alla valorizzazione delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori della GTM e al riconoscimento di una retribuzione equa, nel rispetto del principio di equità salariale e della dignità professionale.

Tuttavia, tali proposte sono state completamente rigettate sia dalla società GTM sia dall’Amministrazione comunale, che ha mostrato una totale chiusura a qualsiasi forma di confronto o contrattazione. Ancora più grave, secondo UILTrasporti, «è stata la scelta della parte politica locale di ritirare le garanzie precedentemente assicurate ai lavoratori, in particolare da parte del Sindaco e dell’Assessore competente.

Questo atteggiamento rappresenta un segnale fortemente negativo e deludente, che non può passare sotto silenzio. Alla luce dell’impossibilità di raggiungere un’intesa, la procedura presso la Prefettura si concluderà con esito negativo». UILTrasporti Molise, pertanto, proclamerà nelle prossime settimane azioni di sciopero a tutela dei diritti dei lavoratori della GTM e in segno di protesta contro le promesse disattese dall’Amministrazione comunale di Termoli. Inoltre, sarà avviata una verifica sulla correttezza del servizio svolto dagli autisti, in particolare per quanto riguarda l’attività di acquisto e controllo della bigliettazione a bordo, che l’azienda continua a rivendicare in base a un accordo risalente al 1989.