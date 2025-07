Giovani agricoltori e innovazione, due bandi regionali

CAMPOBASSO. L’Assessorato regionale alla Politiche agricole ed agroalimentari rende noto che sono stati pubblicati sull’edizione straordinaria del Burm n. 43 del 21-07-2025 due Bandi pubblici relativi agli interventi: SRE01 “INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI” e SRD02 “INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER L’AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE” (PACCHETTO GIOVANI) e SRD01 “INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”- edizione 2025 – CSR Molise 2023-2027.

Le domande per poter aderire agli avvisi possono essere presentate sul portale SIAN entro e non oltre il 20 ottobre 2025. L’intervento SRE01 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI è destinato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli molisani, che, al momento della presentazione della domanda, hanno un’età inferiore a quarantuno anni non compiuti e si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolare, dietro presentazione di un piano aziendale mirato allo sviluppo dell’attività agricola.

La modalità attuativa scelta è quella della formula pacchetto integrato di misure che prevede l’implementazione congiunta dell’intervento SRE 01 – Insediamento giovani agricoltori – e dell’intervento SRD 02 – Investimenti produttivi agricoli per l’ambiente, clima e benessere animale. La combinazione dei due interventi focalizza il bando anche al potenziamento delle performances climatico ambientali delle aziende agricole ed al miglioramento del benessere animale negli allevamenti attraverso gli investimenti messi in atto dai giovani nell’ambito del loro piano aziendale. Entrambi gli interventi intendono favorire il ricambio generazionale per incoraggiare sistemi produttivi più sostenibili sia sotto il profilo ambientale che in termini economici e sociali. Per il finanziamento delle domande inoltrate sono stanziati euro 3 milioni provenienti per l’intervento SRE 01 ed euro 5 milioni per l’intervento SRD 02.

Per quanto concerne l’Intervento SRD 01 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE l’obiettivo del bando è quello di favorire la competitività delle aziende agricole molisane finanziando investimenti volti accrescere la redditività, con interventi di ristrutturazione, digitalizzazione e innovazione; l’ammodernamento delle aziende con processi di riconversione e introduzione di nuove tecnologie; promuovere uno sviluppo sostenibile per le risorse acqua, suolo e aria e riduzione di input chimici. Sono soggetti destinatari dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell’esclusione predetta, esercitano l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La dotazione economica ammonta a euro 5 milioni.

“A partire da oggi fino al prossimo 20 ottobre – ha dichiarato l’assessore Salvatore Micone- si possono presentare domande per poter aderire al Bando Pacchetto giovani e al Bando relativo agli investimenti produttivi per aumentare la competitività delle aziende agricole. La Regione Molise vuole così sostenere, con importante dotazione finanziaria di 13 milioni di euro, per entrambi gli interventi, futuri investimenti che mettono al centro i giovani molisani che vogliono progettare e realizzare nuove start up agricole e le aziende esistenti ambiziose di voler potenziare la loro competitività aziendale sui mercati e ad accrescere la loro redditività, migliorando le performance. Due significative possibilità ed opportunità da cogliere per la crescita e lo sviluppo del settore agricolo e rurale molisano, nonché per l’intera economia regionale”.