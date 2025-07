Guglionesi ‘accende’ il microcredito: una speranza per il futuro

GUGLIONESI. Guglionesi, in occasione della presentazione dell’iniziativa dello scorso 4 luglio, ha mostrato interesse all’attivazione dello sportello per il microcredito. Interesse e partecipazione da parte di chi ha a cuore restare e consegnare la propria vita da cittadino molisano, al tempo che verrà.

I vertici di Microcredito Centrale, su iniziativa del Distretto di Economia Civile del Molise, hanno fatto tappa a Guglionesi e tracciato la linea per l’apertura di uno sportello proprio nella cittadina basso molisana.

Felicitazioni da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leo Antonacci e piena condivisione del progetto.

Lo sportello aprirà a breve in un locale di via Roma, guarda caso proprio a fianco della appena inaugurata gelateria che vede un giovane, Andrea, scommettere sul suo futuro di restante e governare la voglia, spesso obbligata, di andar via.

Andrea diventa così l’emblema della resilienza necessaria per poter guardare oltre e sperare in un nuovo rinascimento di quei territori che sempre più diventano desertificati da menti, uomini e donne pronti a favorire la controtendenza allo spopolamento e dichiarare immorale la nuova PSNAI che dichiara senza mezze parole l’accompagnamento dei borghi al cimitero più vicino.

Il ministro Foti smentisce, ma il CNEL di Brunetta mette penna su carta e pavoneggia nei confronti di città e megalopoli che di tradizione, identità e forza compulsiva posta nell’orgoglio di essere la spina dorsale dell’Italia tutta, sicuramente non ne conoscono neanche la più piccola parte.

Anche le banche fanno harakiri, per rimanere in tema di Osaka 2025, e chiudono sportelli come se si chiudessero dei libri mal digeriti nella loro lettura.

Il Molise resta sempre più isolato, sempre meno appetibile per imprenditori e residenti, sempre meno garanzia di futuro per giovani che, costretti a fuggire via, piangono familiari, amici, vissuto e identità.

Per concentrarsi sui numeri: a fine dicembre 2011 i prestiti bancari alle imprese italiane ammontavano a 995 miliardi di euro, mentre a fine 2024 ammontavano a 666 miliardi.

L’accesso al credito risulta essere sempre più difficoltoso, soprattutto per le piccole imprese che, ricordiamo, rappresentano circa il 95% del tessuto imprenditoriale.

Nel 2022 in Italia hanno chiuso 554 sportelli bancari (-2,6%); quattro milioni di persone vivono in un Comune senza alcuna filiale bancaria.

Il Molise, in particolare, registra la più alta percentuale, in ambito nazionale, di comuni senza sportelli bancari. Una situazione insostenibile che non accende speranze e prospettive.

In questo difficile contesto, lo strumento del microcredito riveste un particolare valore in quanto si rivolge, particolarmente, a coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale o sono ritenuti poco affidabili (“non bancabili”) dai circuiti tradizionali in quanto privi di garanzie patrimoniali consistenti.

Il microcredito, dunque, può rappresentare, proprio per questa fascia “finanziariamente debole”, un importante strumento per ottenere un finanziamento finalizzato a sostenere l’avvio e/o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Nel rispetto delle tradizionali finalità del microcredito, la Cassa per il Microcredito tende ad offrire un’opportunità a coloro che, pur presentando difficoltà nell’accesso al credito tradizionale, intendono avviare o sviluppare iniziative imprenditoriali.

Attivare un’organica azione di animazione territoriale volta a stimolare la nascita di nuove imprese e la diffusione di una cultura d’impresa e del lavoro autonomo, che rappresenta una leva strategica per lo sviluppo locale, significa valorizzare e sostenere quelle iniziative di “Economia sociale” attraverso le quali una comunità si “autorganizza” per trasformare i problemi sociali, economici e ambientali in nuove opportunità di sviluppo.

A Guglionesi una lampadina è stata accesa e lo resterà solo se si cercherà di accenderne altre, sino a ridonare la luce.