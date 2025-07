Guido Campopiano è il nuovo presidente del giovani avvocati

In data odierna si è tenuta presso la Sala delle Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Larino l’assemblea di Sezione per elezione Presidente e Consiglio Direttivo per il biennio 2025 – 2027 dell’Aiga.

E’ stato eletto per acclamazione l’Avv. Guido CAMPOPIANO, con il seguente Consiglio Direttivo:

Avv. Giuseppe TRISCARI Vice Presidente Avv. Monica MASTRANTONIO Segretario Avv. Gessica MUSTILLO Tesoriere Avv. Carlo SASSANO Referente ONAC Dott.ssa Marta Chiara DI FALCO Responsabile Consulta dei Praticanti Avv. Gennaro MACCHIAGODENA Consigliere effettivo Avv. Alfonso DELLIQUATRI Consigliere effettivo Avv. Antonio PETA Consigliere effettivo Avv. Sara CANDELORO Consigliere supplente Avv. Marta PETTI Consigliere supplente Avv. Francesca DI SIRO Consigliere supplente

Al termine dell’assemblea, il Presidente uscente, l’Avv. Clementina VITALE, ha ringraziato tutto il Consiglio Direttivo biennio 2021-2023 e 2023- 2025, il Presidente Nazionale e tutta la sua Giunta, il COA, le Camere Penali, il CPO e la Scuola Forense Frentana, di cui si riporta il saluto di fine mandato:

“Cari soci, cari Colleghi oggi si conclude il mio mandato da Presidente di questa piccola ma iperattiva Sezione.

Non posso non ricordare la mia iscrizione in questa associazione; un’iscrizione che io stessa ironicamente ma con grande affetto definisco “coartata” dal Collega ed amico Michele Ventresca nel lontano settembre 2007.

Da lì è iniziata la mia presenza formale nell’associazione, ma che di fatto si è concretizzata nel 2019, con l’allora Presidente, l’Avv. Fausi KHALIFH IANNUCCI.

Da quel momento ho iniziato attivamente la mia partecipazione alla vita dell’associazione, dapprima con il ruolo di Consigliere, poi di Tesoriere e sino ad arrivare nel 2021 a ricoprire la carica di Presidente per ben quattro anni, effettuando il doppio mandato.

Ho partecipato a CDN, a Congressi, ho conosciuto colleghi di tutti Italia, con alcuni dei quali è nato un rapporto speciale, un’amicizia fraterna, dove non c’è un solo giorno che non ci sentiamo.

Da luglio 2021 ogni mia giornata è stata dedicata anima e corpo a questa associazione, togliendo sì tempo alla mia quotidianeità, ai miei affetti, al mio tempo libero; ma allo stesso tempo arricchendo la mia vita di nuove amicizie, di idee condivise, di progetti, di confronti con colleghi su tutto il territorio Nazionale.

Dall’inizio del mio mandato, abbiamo lavorato incessantemente, senza sosta, convocando anche un direttivo a settimana quando era necessario.

Abbiamo organizzato eventi formativi, abbiamo effettuato diversi accessi alle Case circondariali di Larino, Campobasso ed Isernia, donando giocattoli e uova di Pasqua con raccolte solidali a favore dei figli dei detenuti; abbiamo organizzato feste, estive e natalizie; abbiamo organizzato ben due simulazioni dell’esame di avvocato (2023 e 2024), abbiamo aderito all’iniziativa della giornata del praticante, stipulato convenzioni, ricostruito la storia della sezione pur non avendo documentazione, ma con la disponibilità della voce narrante dei soci fondatori, abbiamo patrocinato diversi eventi, ma soprattutto abbiamo creato un rapporto fatto di dialogo, di collaborazione, di lavoro di squadra e di rispetto reciproco con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro del Larino, e con tutti i consiglieri; con le Camere Penali, con il CPO, con la Scuola Forense Frentana, e con tutte le altre associazioni territoriali, quale l’AIAF.

Con la nostra instancabile attività e sotto la guida dei presidenti Nazionali, prima l’Avv. Francesco Perchinunno ed ora l’Avv. Carlo Foglieni e le rispettive giunte, abbiamo cercato di dare luce ad una piccola sezione molisana, di cui oggi non si può fare più a meno della sua presenza, anche grazie alla partecipazione attiva di tutti i membri dell’attuale direttivo di sezione, in dipartimenti nazionali.

Ho cercato di coinvolgere tutti i colleghi, non escludendo mai nessuno; ognuno di noi ha sempre avuto un ruolo, con responsabilità ed attività da svolgere; abbiamo avuto sempre ottimi rapporti con i magistrati ed il Presidente del Tribunale, che hanno sempre manifestato disponibilità ed ascolto alle nostre problematiche.

E’stata un’esperienza formativa, di cui custodirò con grande orgoglio gli insegnamenti; ho cercato di offrire a tutti le mie idee, la mia mente, la mia volontà e partecipazione, sia a livello locale che nazionale, partecipando attivamente nel dipartimento specializzazioni prima come membro dal 2019, ed ora responsabile dello stesso dal 2023 ad oggi.

Non sono mancati i momenti di difficoltà, di scoraggiamento e di stanchezza, ma quando ti senti portavoce di una generazione di giovani colleghi, con l’aiuto di un gruppo volenteroso, ricco di idee e che ha sposato ogni mia richiesta, seppure assurda e seppure avvenuta alle 11 di sera, quello sconforto viene immediatamente superato dagli obiettivi raggiunti e dalle soddisfazioni che AIGA ti dà.

Ringrazio ogni singolo membro del mio direttivo, del precedente biennio ed attuale, il COA, le Camere Penali, il CPO e la Scuola Forense Frentana, perché “da soli si va veloci, insieme si va lontano”.

In bocca al lupo al nuovo Presidente, a Guido, ed al suo direttivo, con l’augurio di proseguire e continuare con volontà, determinazione ed entusiasmo quanto già seminato dai precedenti direttivi nel corso degli anni, alla cui collaborazione non mi sottrarrò, perché mentre voi camminerete per andare più lontano, io sarò di lato, ma sempre al vostro fianco.

Con affetto”.