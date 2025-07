Il “Molise” al congresso Cisl: «Orgogliosi e onorati di esserci»

TERMOLI. Dal presidente regionale dell’Anteas, Luigi Pietrosimone, il commento alla partecipazione della delegazione molisana al XX Congresso Confederale Cisl, iniziato ieri a Roma, nel Palazzo dei Congressi. Assise congressuale che andrà avanti sino a sabato 19 luglio.

“I vostri volti, le vostre braccia, le vostre menti sono l’anima della Cisl.

Il cuore vivo dei nostri valori e del nostro agire.”

«Con queste parole straordinarie, la Segretaria Generale Cisl Daniela Fumarola ha aperto ieri pomeriggio i lavori del XX Congresso Confederale Cisl, alla presenza di oltre mille delegati provenienti da tutta Italia.

Una relazione profonda e coraggiosa, che ha richiamato il valore della partecipazione attiva, del conflitto come strumento costruttivo e della contrattazione come via maestra per affrontare le grandi sfide:

rivoluzione tecnologica

trasformazioni del lavoro

pandemia e cambiamento climatico

nuove povertà e fragilità emergenti

il ritorno della guerra in Europa

“Lottare e partecipare non sono in contraddizione”.

Questa è la cifra dell’impegno sindacale che si rinnova ogni giorno grazie a chi “apre la Cisl” nei territori, nelle aziende, nei servizi, nelle amministrazioni.

Anche Anteas è presente al Congresso con la presidenza nazionale, numerosi volontari dai territori e uno stand dedicato.

Orgogliosi e onorati di esserci. Un fraterno saluto a tutti voi».