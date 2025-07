Imprese di molluschicoltura in crisi, in soccorso il Masaf

TERMOLI. Cinque milioni di euro per le imprese della molluschicoltura in difficoltà, è il bando che il Masaf ha appena pubblicato e a cui potranno accedere pescatori e allevatori di molluschi che, nel corso del 2024, hanno subito una perdita di fatturato superiore al 30% rispetto alla media del triennio precedente, a causa degli effetti del cambiamento climatico.

«Il bando rappresenta un segnale importante per far fronte ad una crisi ormai strutturale del settore dei molluschi, fortemente colpito dal cambiamento climatico e dall’innalzamento della temperatura delle acque. Un intervento che avevamo chiesto nelle scorse settimane per sostenere migliaia di imprese in ginocchio da mesi e che il Governo e la direzione della pesca hanno prontamente attivato. Ringraziamo per questo il sottosegretario La Pietra per l’attenzione e la risposta concreta», ha dichiarato Francesca Biondo, direttrice di Federpesca.

«Il cambiamento climatico e le alte temperature hanno ogni anno un impatto maggiore sul settore ittico che ci preoccupa molto e che sta compromettendo la produzione di prodotti di eccellenza come le vongole e le cozze, oltre ad avere impatti significativi sulle principali specie ittiche. Una situazione che oltre a interventi immediati come questo richiede una riflessione complessiva che abbiamo avviato con il Masaf e che ci vedrà impegnati nei prossimi anni», ha concluso Francesca Biondo.