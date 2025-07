Integrativo fermo dal 1989, UilT sollecita il nuovo contratto per i dipendenti del trasporto pubblico

TERMOLI. La UilTrasporti Molise ha indirizzato una richiesta formale al sottosegretario delegato ai Trasporti, Vincenzo Niro, nonché alla dirigente regionale ai Trasporti, Dina Verrecchia, e ai principali attori istituzionali e sindacali del settore, per sollecitare un incontro urgente volto alla definizione di un nuovo contratto integrativo regionale per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale. La richiesta è motivata dall’evidente obsolescenza dell’unico accordo integrativo attualmente in vigore, sottoscritto il 22 marzo 1989 da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rinnovando un precedente del 29 aprile 1984. Tale accordo ha cessato la propria validità il 31 dicembre 1990, come indicato nel testo stesso, ma continua a essere applicato, generando confusione e conflitti tra aziende e dipendenti.

La UilTrasporti denuncia come l’accordo, ormai privo di efficacia, non tenga conto delle trasformazioni normative, sociali ed economiche intervenute negli ultimi 35 anni. La mancata revisione del contratto contribuisce a un clima di tensione e incertezza che mina l’efficienza del servizio pubblico e penalizza i diritti dei lavoratori. Particolarmente emblematico è il fatto che alcune voci retributive, come l’indennità di supero nastro eccedente la dodicesima ora, siano ancora espresse in Lire—1.000 Lire equivalenti a circa 0,52 euro—una cifra ritenuta mortificante per il personale del settore.

Alla luce di queste criticità, UilTrasporti Molise chiede la revoca dell’accordo integrativo del 1989, giudicandolo non più applicabile, e propone contestualmente l’istituzione di un tavolo di confronto istituzionale finalizzato alla redazione di un nuovo contratto integrativo regionale che sia:

coerente con il quadro normativo e contrattuale attuale;

adeguato all’inflazione e al costo della vita;

rispettoso delle esigenze di conciliazione tra vita professionale e privata;

idoneo a ristabilire un equilibrio chiaro, equo e condiviso tra aziende e lavoratori.

I coordinatori UilTrasporti Molise, Nicola Gabriele Scafa (provinciale) e Stefano Marinelli (regionale), sottolineano la volontà del sindacato di contribuire con spirito costruttivo alla realizzazione della nuova piattaforma contrattuale e si dichiarano fiduciosi nella disponibilità delle istituzioni ad affrontare con responsabilità e concretezza un tema di centrale importanza per il futuro del trasporto pubblico locale in Molise.