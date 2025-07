Laviano (Fim-Cisl): «Sulla Gigafactory di Termoli non possiamo più restare nell’incertezza»

TERMOLI. Estate caldissima e certo non solo climaticamente parlando per il mondo sindacale metalmeccanici, alle incertezze legate alla Gigafactory di Termoli, su cui si attende che Acc si esprima e che il Mimit convochi il tavolo nazionale, si è aggiunto il nodo ex Sevel, di Atessa, dopo le dichiarazioni del top manager Imparato.

Ieri, a Pescara, incontro con istituzioni, azienda e parti sociali, dove è intervenuto anche Marco Laviano (Fim-Cisl Abruzzo-Molise).

«Il polo industriale di Atessa rappresenta un’eccellenza strategica per Stellantis, specialmente nella produzione di veicoli commerciali destinati all’Italia e all’Europa. Non è un’opinione, ma una realtà confermata dai numeri. Serve oggi un deciso rafforzamento produttivo, nuove certezze industriali e investimenti mirati per tutelare l’occupazione locale. Anche a Termoli, la Gigafactory non può essere rimandata: urge un confronto al Ministero per chiarire i piani aziendali e garantire futuro e transizione energetica. Stellantis ha una responsabilità sociale rilevante, e l’intero indotto molisano dipende dalle scelte che si faranno ora. Chiediamo azioni concrete, non promesse».