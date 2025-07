Lo sguardo dei lavoratori pendolari del basso Molise al futuro dell’ex Sevel

TERMOLI. Per i tanti pendolari molisani, in particolare termolesi, che hanno riposto la loro fiducia nel sito produttivo di Atessa, oggi, venerdì 18 luglio 2025, a Pescara, presso la sala “Corradino D’Ascanio” – Consiglio regionale d’Abbruzzo – si è tenuto il tavolo regionale su Stellantis a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile per la “Europe Enlarged”, Jean Philipe Imparato.

Infatti, qualche settimana fa, il manager francese di origini italiane, aveva scosso l’ambiente dichiarando che anche il polo industriale di Atessa, ex Sevel, fosse a rischio per il futuro a causa degli effetti di una transizione green che non riesce a trovare risposte nel mercato automotive.

È stato quindi necessario un incontro con i sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil, e di categoria per chiarire le posizioni in merito alle strategie industriali sul polo di Atessa. A presiedere il tavolo, il presidente della regione Marsilio e l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, che apre il discorso ribadendo la forte centralità del sito della Val di Sangro e chiedendo conferme sul mantenimento dei volumi occupazionali, per scongiurare preoccupazioni da parte dei lavoratori abruzzesi e molisani.

Il dottor Luca Marengo, portavoce di Stellantis, introduce e spiega le parole di Imparato, evidenziando come le difficoltà di una transizione green a favore del “BEV” hanno generato un calo delle produzioni di circa il 16% per l’Europa nei 6 mesi del 2025. Infatti, oggi in Europa il 95% dei prodotti è endotermico.

Tuttavia, le dichiarazioni di Imparato sono più un grido di aiuto sul tema della revisione delle emissioni sulla CO2, poiché i target stabiliti non sono raggiungibili. Nonostante ad Atessa nel 2021 e poi nel 2024 è stata prima inserita e poi migliorata la proposta di veicoli commerciali elettrici, oggi purtroppo il gap rispetto alle richieste di prodotti endotermici risulta ancora elevato. Sul competitor polacco di Gliwice i dati produttivi sono addirittura meno del 18% quindi, in base ai numeri e prospettive, Atessa manterrà la leadership produttiva. Intanto, Stellantis chiede infrastrutture adeguate, un piano per rivedere costi energetici e revisione dei regolamenti sulla transizione green.

Per la strategia industriale, la realizzazione di veicoli commerciali è centrale.

Il sito, quindi, resta il polo madre per l’Italia con oltre 7 milioni di furgoni e l’85% di export, ma produrre meno equivale a ricadute occupazionali.

Dal confronto di oggi non emerge un vero e proprio chiarimento sulla transizione green, sempre più incerta, ma è, a tutti gli effetti, un appello alle istituzioni.

Le parti sociali intervenute al tavolo, in coro chiedono garanzie a Stellantis per l’Abruzzo e per il Molise: salvaguardare capacità occupazionali e missioni produttive dei due siti più importanti del gruppo Stellantis di Atessa e Termoli. Prima dell’intervento conclusivo del governatore Marsilio, a chiarire le posizioni di Stellantis le parole del responsabile Risorse Umane Giuseppe Manca.

Dall’Abruzzo e dai sindacati arriva quindi supporto ai tanti pendolari molisani per spingere ad avere garanzie di futuro lavorativo.

L’auspicio è che anche la regione Molise si faccia carico di queste preoccupazioni.