Opzionata vasta area del Cosib per un “Data Center”

TERMOLI. Il Comitato Direttivo del Cosib ha deliberato all’unanimità l’assegnazione in opzione gratuita di una vasta area consortile alla società N7 S.r.l., con l’ambizioso obiettivo di realizzare un polo strategico per infrastrutture digitali avanzate e Data Center ad alte prestazioni.

L’iniziativa, che promette di portare innovazione tecnologica e sviluppo economico locale, si concretizzerà su un’area di circa 57.909 metri quadrati, situata strategicamente antistante lo stabilimento Saint-Gobain e a ridosso della S.S. 87. La N7 S.r.l., con sede a Nocera Superiore (SA), ha manifestato il suo interesse attraverso note protocollate già a febbraio, integrando successivamente la richiesta ad aprile.

Il progetto è di vasta portata: prevede la costruzione di un imponente edificio a forma di “L”, composto da due corpi di fabbrica adiacenti, ciascuno lungo 120 metri, largo 64 metri e alto circa 40 metri. Non solo, sulla copertura è già pianificata l’installazione di un impianto fotovoltaico da 2,5 MW, sottolineando l’impegno verso un approvvigionamento energetico sostenibile. Un dettaglio interessante emerso durante la seduta riguarda i sistemi di raffreddamento: sebbene la proposta iniziale prevedesse l’uso di acqua, la società si è mostrata disponibile a impiegare tecnologie alternative per ridurre il consumo idrico, con un occhio di riguardo all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

Il cronoprogramma delineato è ambizioso ma preciso: l’assegnazione dell’area e l’avvio degli studi di fattibilità sono previsti già per il 2025. L’acquisto dell’area e l’acquisizione dei pareri ambientali sono fissati per il 2026, mentre il permesso di costruire è atteso per il 2027. La realizzazione dell’intervento e la messa in funzione sono stimate tra il 2028 e la metà del 2030. Tuttavia, la società ha già mostrato la volontà di accelerare i tempi, prospettando la sottoscrizione di un contratto preliminare entro fine 2026 con un anticipo di almeno il 10% sul prezzo di cessione.

L’importanza di questa iniziativa non si limita al solo aspetto tecnologico. È stata evidenziata la sua capacità di generare un impatto positivo sull’occupazione, sia diretta che nell’indotto, in settori chiave come ICT, edilizia e servizi tecnici e manutentivi. L’area designata, con destinazione urbanistica “Lotti industriali – artigianali – commerciali”, è nella piena disponibilità del Consorzio e non presenta altre richieste concorrenti.

Il costo unitario dell’area è stato stabilito in €20,00/mq oltre IVA, per un totale di €1.158.180 più IVA. È stato precisato che le infrastrutture mancanti, come fibra ottica e rete idrica, saranno interamente a carico della N7 S.r.l., sia economicamente che in termini di opere aggiuntive.

Numerosi obblighi e vincoli urbanistici, tra cui indici di copertura e distacchi minimi, sono stati posti a garanzia del corretto sviluppo del progetto e del rispetto delle normative vigenti.

La delibera finale prevede che l’acconto versato sarà imputato a conto prezzo, ma in caso di mancato rispetto del termine per la stipula dell’atto definitivo entro il 30/06/2026, l’intero importo sarà trattenuto dal Consorzio a titolo definitivo.