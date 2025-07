Più personale in corsia: l’Asrem avvia nuove assunzioni a tempo determinato

CAMPOBASSO. L’Asrem si prepara a rafforzare l’organico con l’inserimento di nuovo personale a tempo determinato. Le assunzioni, con durata triennale, rientrano nell’ambito del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027 (PNES) e saranno finanziate tramite risorse del Fondo Sociale Europeo.

Lo stabilisce una recente delibera firmata dal direttore generale Giovanni Di Santo, che autorizza il reclutamento per la realizzazione dei progetti legati al programma. I nuovi contratti potranno essere stipulati con candidati già risultati vincitori o idonei in graduatorie pubbliche Asrem per posizioni a tempo indeterminato, garantendo comunque la tutela delle posizioni acquisite.

Nel caso in cui non risultino disponibili graduatorie valide per le figure richieste, l’Asrem potrà procedere con bandi specifici per l’assunzione di personale a tempo determinato, in modo da garantire l’operatività dei progetti previsti.

Un’opportunità concreta per rafforzare i servizi sanitari regionali e dare risposte più efficaci ai bisogni del territorio, con particolare attenzione ai principi di equità e inclusione.