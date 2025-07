Protocollo d’intesa tra Unimol e Usr Molise

CAMPOBASSO. Protocollo d’intesa tra Università degli Studi del Molise e Ufficio Scolastico Regionale Molise. Firmato il nuovo accordo per iniziative congiunte e condivise: istruzione, formazione e orientamento. Questa la nuova sfida UniMol – USR Molise.

Lavorare insieme con l’obiettivo di accompagnare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado verso una scelta consapevole del proprio percorso di studi universitari. L’Università degli Studi del Molise e l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise mettono a punto un protocollo di intesa che mira proprio alla progettazione di azioni di orientamento condivise e congiunte

A firmalo oggi, giovedì 3 luglio, a Campobasso, nella Sala Consiglio del Rettorato, la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso, e il Rettore, Giuseppe Peter Vanoli. L’importante e ampio accordo prevede iniziative che vanno dalla realizzazione di percorsi di orientamento al potenziamento del raccordo tra USR, Scuole e Università.

“Quello che vogliamo fare – così nel merito la Direttrice Chimisso – , è costruire una cornice di relazioni istituzionali che ci permetta di codificare e certificare la qualità dell’istruzione e della formazione molisana, che parte dalla scuola dell’infanzia e si conclude con l’Università degli Studi del Molise. Questa filiera funziona bene e dà straordinari risultati”.

Per il Rettore Giuseppe Vanoli il protocollo con l’USR Molise “rappresenta una possibilità ulteriore di un rapporto che già c’è e che oggi si consolida ancora di più. L’accordo si esplicherà in una collaborazione sempre più stretta su tanti temi, come la condivisione di progetti, attrezzature e laboratori, seminari e formazione duale. A settembre – annuncia il Rettore Vanoli – presenteremo il protocollo agli Istituti scolastici e da lì cercheremo di avvicinarci alle studentesse, agli studenti e alle famiglie.

UniMol fonda le sue basi su quello che è il sistema scolastico regionale, io sono grato alla professoressa Chimisso dell’opportunità che ci ha dato e per come ci sta supportando”, conclude il Rettore.