“Quale futuro per l’Avvocatura”: a confronto mondo forense e magistratura

TERMOLI-LARINO. Un importante appuntamento è in programma oggi pomeriggio, a Termoli, presso Cala Sveva in Lungomare Cristoforo Colombo. Alle ore 16:30 si terrà l’incontro dal titolo “Quale futuro per l’Avvocatura”, un’occasione di confronto e approfondimento sulle prospettive della professione legale.

L’evento sarà introdotto e salutato da diverse figure di spicco, tra cui Nico Balice, sindaco del Comune di Termoli, Michele Urbano, presidente del Coa Larino, Michele Russo, presidente del Tribunale di Larino, Elvira Antonelli, procuratore della Repubblica, Annibale Oreste Campopiano, delegato Ocf per il Molise, e Clementina Vitale, presidente della sezione Aiga Termoli-Larino.

Seguiranno gli interventi di Aldo Aceto, consigliere cassazione penale sez. III, che affronterà il tema “Evoluzione normativa ed esercizio della professione legale: il ruolo della Consulta”, e di Paolo Rossi, vicepresidente vicario Coa Bologna, che discuterà “Il futuro della professione forense tra riforme e innovazioni”.

A moderare l’incontro sarà Micaela Bruno, direttore della scuola forense Frentana. La partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di 4 crediti formativi, di cui 2 in deontologia ed ordinamento, deliberati dal Coa di Larino.