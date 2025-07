Sciopero pienamente riuscito allo stabilimento Itt

TERMOLI. Pienamente riuscito lo sciopero di 24 ore, sui 3 turni da 8 ore, presso lo stabilimento Itt di Termoli, nel nucleo industriale.

Come sottolineano i promotori, (proclamato dalla Rsu con il sostegno delle sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec), la protesta ha rappresentato una forte dimostrazione di compattezza e determinazione da parte dei lavoratori, con percentuali di adesione altissime nei diversi turni produttivi: 98% al primo, 95% al secondo e di nuovo 98% al terzo.

Anche nella serata di ieri, prima del terzo turno notturno, chiaramente disertato dalla quasi totalità dei dipendenti, lavoratori davanti ai cancelli, com’era avvenuto nei due segmenti precedenti, a ‘marcare’ ragioni e adesioni all’iniziativa.

Anche il personale giornaliero impiegato ha partecipato con una significativa adesione del 60%. Su un totale di 250 dipendenti, solo 30 hanno preso servizio durante la giornata di mobilitazione, tra cui figurano i lavoratori “comandati” obbligati a garantire la sicurezza e il funzionamento minimo dell’impianto, come da normativa.

Lo sciopero era imperniato sulle istanze rimaste irrisolte: condizioni contrattuali più eque, migliori tutele e un impegno serio da parte del management nel migliorare le condizioni lavorative.

Per i sindacati, l’elevata adesione ha rappresentato un chiaro messaggio: i dipendenti vogliono essere ascoltati, vogliono dignità e sicurezza sul posto di lavoro, e sono pronti a lottare per ottenerle. Astensione dal lavoro definita un successo, che si spera abbia posto le basi per un necessario dialogo costruttivo con la dirigenza, per avviare un confronto reale e produttivo nei prossimi giorni.