«Se l’Europa non cambia sull’auto, pronti a decisioni drastiche», l’allarme del top manager Stellantis Imparato

TERMOLI. Jean Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, ha lanciato un messaggio chiaro e determinato durante gli Stati Generali dell’Energia organizzati da Forza Italia alla Camera dei Deputati. Al centro del suo intervento, il futuro dell’industria automobilistica europea e il destino di due marchi iconici del panorama italiano: Alfa Romeo e Maserati. Imparato ha espresso il desiderio di vedere una maggiore sinergia tra i due brand, come accadeva in passato, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta per rafforzare la competitività e l’identità italiana all’interno del gruppo Stellantis.

Tuttavia, il suo discorso ha assunto toni più accesi quando ha affrontato le sfide sistemiche che minacciano l’intero comparto automobilistico europeo. Ha parlato della necessità urgente di prendere decisioni concrete e tempestive per evitare conseguenze devastanti, soprattutto in termini occupazionali. In particolare, ha criticato l’obbligo imposto dall’Unione Europea di produrre il 20% di veicoli elettrici entro la fine dell’anno, con quote separate per auto e veicoli commerciali, definendolo un vincolo che rischia di mettere in ginocchio l’industria.

Secondo Imparato, è fondamentale rinnovare il parco circolante senza compromettere la sopravvivenza del settore: «Dobbiamo fare qualcosa senza ammazzare l’industria», ha dichiarato con fermezza. Ha poi evidenziato come il mercato sia cambiato radicalmente negli ultimi anni, ricordando che nel 2019 esistevano 49 modelli di auto sotto i 15.000 euro, mentre oggi ne resta soltanto uno. Un dato che riflette l’aumento dei costi e la crescente difficoltà per i consumatori di accedere a veicoli nuovi. Imparato ha inoltre lanciato un monito sulle sanzioni che potrebbero colpire il settore nei prossimi anni: «C’è il rischio di pagare 2 miliardi e mezzo di multe tra due, tre anni.

Dobbiamo fare qualcosa». La proposta di Stellantis è pragmatica e punta al rinnovamento del parco auto europeo, che conta 256 milioni di veicoli, di cui 150 milioni con più di dieci anni. «Facciamo qualcosa di adulto – ha detto – rinnoviamo il parco circolante con l’ibrido, l’elettrico, con l’industria che abbiamo. Si può prendere una decisione in cinque minuti, basta il buonsenso». Infine, ha puntato il dito contro i costi energetici, troppo elevati in Italia rispetto ad altri Paesi europei: «In Francia un megawatt costa 65 euro, in Spagna 80, in Italia più di 180.

Se potessimo fare squadra per abbassare questo costo, sarebbe fantastico». Un appello accorato, quello di Imparato, che richiama alla responsabilità politica e industriale per salvaguardare un settore strategico per l’economia europea e per il futuro della mobilità.