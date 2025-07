Sevel tra presente e futuro: intanto soppresso il terzo turno d’estate

ATESSA. Montagne russe della Sevel: dallo spettro chiusura, quello agitato dal top manager Imparato agli Stati Generali dell’energia di alcuni giorni fa, all’annuncio del nuovo prodotto che verrà realizzato in Val di Sangro. Tuttavia, l’attualità permane critica:

Nella riunione di giovedì scorso, la Direzione aziendale ha illustrato al Comitato Esecutivo, la situazione di mercato nel primo semestre 2025 e le prospettive a medio termine. A seguito di ciò, la Direzione ha comunicato che, a partire dalla prossima settimana, al momento nei mesi di luglio e agosto, verrà chiuso il terzo turno, escluso il Ckd della lastratura. Mentre, in Unità verniciatura, rimarrà aperto il terzo turno, in piccola parte, per il riavvio. I lavoratori del terzo turno saranno gestiti sui turni A e B.

Inoltre, le giornate del 11 e 14 luglio 2025, l’attività è sospesa per l’intero stabilimento (ad eccezione del CKD della Lastratura), con copertura in Contratto di solidarietà.