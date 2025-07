Stipendi fermi al Responsible Research Hospital: scatta lo stato di agitazione

CAAMPOBASSO. Le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei servizi di ristorazione e pulizia in appalto presso il Responsible Research Hospital di Campobasso non riceveranno la retribuzione del mese di giugno 2025. A comunicarlo è la cooperativa Eraclya, titolare degli appalti, in una nota inviata alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil Molise, Fisascat Cisl Abruzzo Molise e UilTuCS Molise.

Secondo quanto riferito dalla cooperativa, i gravi ritardi nei pagamenti da parte della stazione appaltante avrebbero generato una situazione finanziaria insostenibile. Il mancato pagamento di giugno si aggiunge alle mensilità già disattese nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2025, alimentando un clima di crescente incertezza e tensione.

Le sigle sindacali, congiuntamente ai segretari Cinzia Bonetto (Filcams Cgil), Stefano Murazzo (Fisascat Cisl) e Milena Colamaio (UilTuCS), insieme alle RSA e ai lavoratori coinvolti, hanno proclamato lo stato di agitazione e richiesto formalmente la convocazione da parte della Prefettura di Campobasso per un tentativo di conciliazione e l’avvio della procedura di raffreddamento.

“È vergognoso che un mancato chiarimento tra Committenza e Appaltatore si traduca in un danno diretto per chi, con abnegazione e spirito di sacrificio, garantisce ogni giorno la pulizia, la sanificazione e il vitto per degenti, personale sanitario e utenti della mensa”, denunciano i sindacati.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS ribadiscono il proprio impegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurando che continueranno a difenderne i diritti fondamentali e la giusta retribuzione.