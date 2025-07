Stipendi in ritardo, presidio di protesta contro Atm

CAMPOBASSO. Domani, venerdì 25 luglio dalle 10 alle 12, davanti alla sede della Giunta Regionale del Molise in Via Genova, si terrà un presidio promosso dalle sigle sindacali Faisa-Cisal, Filt-Cgil e Fit-Cisl in risposta al mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società Atm S.p.A.

I lavoratori del settore trasporti, duramente colpiti da ritardi ingiustificati nei versamenti degli stipendi, si mobilitano per portare alla luce una situazione ormai insostenibile, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni locali.

Durante l’iniziativa, i rappresentanti sindacali hanno espresso l’urgenza di essere ricevuti dal presidente della Regione Molise o da un suo delegato, al fine di ottenere chiarimenti sul blocco dei pagamenti, nonostante le risorse pubbliche già stanziate e disponibili.

Il presidio rappresenta non solo un atto di protesta, ma anche una richiesta esplicita di rispetto per la dignità dei lavoratori e la tutela dei loro diritti.