Sul palco del congresso Cisl anche il segretario Notaro: «Gigafactory di Termoli, l’isola felice che non c’è più»

ROMA. Anche il Molise sale sul palco del congresso nazionale Cisl, grazie all’intervento del segretario di Abruzzo e Molise, Gianni Notaro.

Ieri, nella seconda giornata del XX congresso confederale Cisl, registrata anche la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come riferisce il presidente regionale dell’Anteas Molise, Luigi Pietrosimone: «La seconda giornata del Congresso si è aperta con una tavola rotonda dal titolo evocativo: “E dopo il Pnrr?”, moderata dalla giornalista Annalisa Chirico. Sul palco si sono confrontate personalità di spicco del modo Istituzionale, imprenditoriale e accademico,sul futuro dell’Italia.

A completare la mattinata, dopo gli interventi appassionati di numerosi delegati, che hanno animato il dibattito, chiamati a rappresentare i lavoratori e a contribuire alle scelte decisive per il futuro del Paese. L’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ha posto l’accento sulla centralità del dialogo con le parti sociali, rivendicando il valore della Legge sulla partecipazione, nata dalla proposta della Cisl e sostenuta con forza dal Governo.

La presidente ha accolto con favore l’idea di un Patto di Responsabilità fra governo, sindacati e imprese, esprimendo la piena disponibilità dell’esecutivo per renderlo concreto e operativo.



In un passaggio toccante, Meloni ha richiamato la memoria del Patto di San Valentino e di figure come Ezio Tarantelli e Marco Biagi, assassinati dal terrorismo per aver difeso il valore del lavoro e della legalità. Da quegli esempi ha tratto ispirazione per affrontare le sfide di oggi: migliorare le condizioni sociali, promuovere un lavoro dignitoso e di qualità.

Ha poi tracciato un bilancio dell’azione di governo:

Oltre un milione di posti di lavoro creati in mille giorni

Impegno su occupazione, welfare, lavoro femminile e natalità

Lotta all’inflazione e recupero salariale

1,2 miliardi stanziati per la sicurezza sul lavoro

Sostegno alla produttività, competitività e politiche industriali

Investimenti in innovazione, formazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale

La presidente Meloni ha chiuso con un richiamo ispirato e motivazionale: “Dobbiamo tornare a credere in noi stessi, non solo nella capacità di sognare ma anche di realizzare i sogni. Non per inseguire gli altri, ma per correre e farci inseguire”».